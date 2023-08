Pazza idea Batshuayi: rinuncia alla Champions per giocare in Serie A

Pazza idea Batshuayi, l’attaccante d’esperienza del Belgio è il colpo in Serie A per uno dei club italiani.

Dopo aver perso un proprio centravanti, uno dei club di Serie A è pronto al colpo di esperienza, dopo che lo stesso Batshuayi era stato precedentemente accostato ad altri club italiani e non solo.

Il calciatore belga rinuncerebbe alle presenze di Champions League per giocare in Serie A, di fronte a quella che è la pazza idea dal calcio italiano in questo rush finale di calciomercato.

Calciomercato, il colpo è Batshuayi: la destinazione

Uno dei principali club italiani è pronto al grande colpo sul finale di calciomercato che porta all’espertissimo centravanti del Belgio.

Il calciatore che ha cambiato diverse maglie nel corso degli ultimi anni, cercava una soluzione in Champions League per la sua voglia di tornare a giocare nella massima competizione Uefa e non al Fenerbahce dove, oltre a essere chiuso da Edin Dzeko, non giocherà neppure la Champions stessa.

E allora dopo i diversi rumors passati e legati proprio all’arrivo di Batshuayi in Serie A, ecco che spunta il Bologna. Il club, “orfano” di Marko Arnautovic, che si è accasato all’Inter tornando a casa sua, si trova ora con una nuova idea per l’attacco. E Batshuayi farebbe al caso di Thiago Motta.

Mercato Bologna, ambizioni altissime: Batshuayi in attacco

Secondo quanto riferito questa mattina da Il Corriere dello Sport, Batshuayi è il colpo di calciomercato per il Bologna. Una soluzione possibile, che sa quasi di ambizioni altissime considerando quanto era stato già fatto con Marko Arnautovic.

La volontà del Bologna è quella di restare competitivo malgrado quanto accaduto appunto con il centravanti austriaco, oltre alla situazione che vive con Dominguez. Thiago Motta si aspetta un acquisto di livello e dal Belgio potrebbe arrivare l’attaccante della Nazionale dei Diavoli Rossi e del Fenerbahce, in uscita dalla Super Liga turca.

Batshuayi al Bologna: i dettagli dell’operazione

Il Bologna vuole ambire in grande e la soluzione in attacco porta a Batshuayi. Si era fatto il nome di Petagna, ma i felsinei starebbero pensando ala pazza idea che porta al colpo dal Fenerbahce. Un colpo, dalla Turchia, che arriverebbe in prestito con opzione di riscatto. Starebbe studiando tale operazione il club che vuole dare a Thiago Motta quanto merita, dopo i risultati ottenuti nella passata stagione. Il calciatore belga in ogni caso gradirebbe la soluzione in Serie A e, al Bologna, tornerebbe a sentirsi importante.