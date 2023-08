Conferme sull’addio: proposta indecente alla Juventus, la destinazione

Conferme sul possibile addio adesso arrivano dall’estero, perché la proposta economica rischia di essere indecente.

Cifre che portano la Juventus alla plusvalenza importante per quanto riguarda il proprio calciatore. Ha trovato la sua partita d’esordio della stagione con la Juventus mostrando sin da subito la sua importanza nello scacchiere di Massimiliano Allegri, che è rimasto molto soddisfatto della sua partita a Udine.

Una proposta economica molto importante sarebbe arrivata per la Juventus, che rischia così di perdere negli ultimi giorni di mercato un calciatore, a patto di incassare una cifra enorme.

Calciomercato Juventus, conferme dall’estero sull’addio: la proposta indecente

Una proposta indecente da parte di un club, che offrirebbe cifre importanti per portarlo via alla Juventus, ora che era entrato nel giro dei titolari del club di Allegri.

Il tecnico della Juventus, infatti, non vorrebbe perdere il calciatore che ha utilizzato sulla corsia laterale nella gara di Udine, ma ci sarebbero già stati colloqui con la dirigenza per gli accordi sulle separazioni. Nessuno alla Juventus, infatti, è imprescindibile.

Massimiliano Allegri può perdere Cambiaso che, come confermato all’estero, è un obiettivo in Premier League. E secondo gli stessi rumors, ci sarebbe in ballo un’offerta importante a cifre enormi che arriva da Liverpool e Tottenham.

Mercato Juventus, Cambiaso in Premier League: la proposta dall’Inghilterra

Andrea Cambiaso è l’oggetto del desiderio in Premier League e Allegri è consapevole della possibilità di poter perdere il proprio calciatore, di fronte a quelle che sono le importanti cifre economiche avanzate.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Fichajes.net, con i rumors legati al sostituto che poi arriverebbe dalla stessa Liga, qualora dovessero concretizzarsi le cose.

La verità è che Liverpool e Tottenham, in questi ultimi giorni di mercato, starebbero preparando un’offerta alla Juventus per Cambiaso a cifre elevatissime. I bianconeri prelevarono dal Genoa, appunto Cambiaso, per soli 8,8 milioni. E adesso, l’offerta si sarebbe triplicata con circa 25 milioni che potrebbero essere messi sul piatto dai due club. Il classe 2000 potrebbe essere un ennesimo calciatore, tra quelli che già hanno salutato l’Italia per l’Inghilterra, a giocare in Premier League.

Cambiaso può salutare: solo se la Juventus si assicura il sostituto

Solo se si assicura il sostituto, Andrea Cambiaso può salutare la Juventus. E ce n’è uno, del quale parlano dalla Spagna, che convince Giuntoli sin dai tempi di quando gestiva il calciomercato a Napoli. Parliamo infatti di Ivan Fresneda, giovane calciatore del Valladolid che potrebbe fare al caso della Juventus. Soluzione che arriverebbe solo di fronte all’addio di Cambiaso.