Rinuncia a Gabri Veiga per il colpo da 25 milioni, il Napoli avrebbe già presentato l’offerta di calciomercato.

Secondo quella che è la notizia che arriva direttamente da una delle più autorevoli testate giornalistiche sportive in Italia, il Napoli avrebbe già preso una decisione ora che Gabri Veiga è sfumato.

Rudi Garcia aveva già dato segnali in tal merito, con Zielinski che andrà ad alternarsi nel ruolo di mezz’ala e sottopunta, alle spalle di Osimhen, anche con Jack Raspadori. Perché nella prima di campionato Raspadori ha giocato largo a sinistra per esigenza sull’assenza di Kvaratskhelia, ma la verità è che è un esterno alto a destra secondo Garcia, oltre ad essere un jolly per la sua duttilità.

Calciomercato Napoli, soluzione post-Gabri Veiga: la notizia

Considera Raspadori un titolare Garcia, lo ha confermato nella prima conferenza stampa della settimana scorsa e nel giorno di vigilia di Frosinone-Napoli.

Adesso torna Kvaratskhelia dal suo infortunio e, senza l’arrivo di Gabri Veiga, si studia un piano sul dove far giocare Jack Raspadori. Un mercato che cambia senza lo spagnolo perché, come studiato ad hoc da Micheli e Meluso nell’area dirigenziale che si occupa del calciomercato azzurro, ci sarebbero altri ruoli da coprire con i soldi risparmiati su Veiga.

Perché infatti, come riportato questa mattina, il Napoli starebbe tentando l’affondo finale su Lindstrom con uno scatto e un’offerta da 25 milioni di euro.

Mercato Napoli, ecco Lindstrom: affare degli ultimi giorni

Il club azzurro, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, dovrà dunque rinunciare a Gabri Veiga ma il calciomercato non sarebbe finito qui. Il Napoli infatti avrebbe presentato un’offerta da 25 milioni di euro per avere Lindstrom dall’Eintracht Francoforte e sarebbe una soluzione diversa da quella del talento del Celta Vigo, prossimo alla firma con l’Al-Ahli.

Secondo la stessa fonte, un acquisto che cambia le sorti del mercato azzurro considerando che arriverebbe al posto di Lozano. E inoltre, il calciatore danese, sarebbe un’opzione diversa da quella di Gabri Veiga. Il sostituto dello spagnolo sarebbe già in casa perché Raspadori potrebbe essere impiegato non solo da esterno offensivo, ma anche in un ruolo di mezz’ala o sottopunta, alle spalle di Victor Osimhen.

Ultime Napoli, come cambia la formazione con Lindstrom?

Il Napoli cambierebbe con Lindstrom perché si andrebbe a confermare il 4-2-3-1 di Garcia, con la diversa soluzione tattica del 4-3-3. Raspadori potrebbe infatti essere il jolly “tappabuchi” trovandosi quasi sempre tra l’11 titolare di Garcia, potendo essere impiegato in tutti i ruoli della trequarti offensiva. Il Napoli spinge per chiudere e completare così la rosa di Garcia, a sfavore di Politano che perderebbe spazio, così come Lozano che sembra tagliato fuori dal club azzurro.