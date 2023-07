Calciomercato: Bonucci in Serie B, ha già accettato

Il futuro di Leonardo Bonucci è incredibilmente in Serie B: il difensore della Juventus ha deciso dove continuare la carriera.

Il calciomercato della Juventus sarà fatto anche di cessioni illustri e tra queste potrebbe esserci quella dell’attuale capitano bianconero. Ha giocato pochissimo nell’ultima stagione, anche a causa di continui infortuni che ne hanno minato la titolarità e ora è alla ricerca di nuove avventure che possano garantirgli ancora un ruolo importante.

Il futuro di Bonucci è tutto da scrivere ma si va delineando una scelta importante: può giocare in Serie B gli ultimi anni della sua carriera. Nelle sue idee c’è anche la volontà di aiutare la Juventus, che con il suo addio, non pagherebbe più uno dei stipendi più alti della Serie A.

Calciomercato Juventus, addio Bonucci: dove giocherà

Leonardo Bonucci potrebbe dire addio alla Juventus per la seconda volta. E questa volta sarebbe per sempre. Il capitano bianconero aveva già salutato il club piemontese per trasferirsi al Milan e diventare capitano dei rossoneri. Ma a San Siro ci è rimasto per una sola stagione, per poi tornare nuovamente nella sua comfort zone.

Il futuro di Bonucci non corrisponde più a quello della Juventus. Il difensore bianconero è considerato ancora un perno della Nazionale Italiana e ha intenzione di dare il 100% fino al prossimo Europeo per poi decidere il futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, Bonucci lascia la Juventus per la Serie B. Il difensore classe ’87, a 36 anni sta decidendo con cura il suo futuro e ora è vicino al nuovo accordo.