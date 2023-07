Ivana Knoll, cartolina da Ibiza: sulla tavola da surf fa sognare i fans

La supermodella croata continua a dominare la scena social postando scatti dalla splendida isola spagnola: i fans impazziscono

Inarrestabile. Incontenibile. Straripante. Usare voi l’aggettivo che ritenete più opportuno per descrivere Ivana Knoll e la sua incredibile ascesa nel firmamento delle donne più cliccate – e più desiderate – del web. Già ex Miss Croazia, la 30enne nata a Francoforte sul Meno, in Germania, è stata – se togliamo le gesta dei protagonisti in campo- l’attrazione principale degli ultimi Mondiali in Qatar.

Il completino stretto ed aderente a scacchi bianchi e rossi, raffigurante ovviamente la bandiera del suo Paese, è stato quanto di più sexy si sia mai visto sulle tribune di uno stadio. L’audacia con la quale l’esplosiva Ivana ha mostrato le sue straripanti grazie all’interno di una cultura che, per usare un eufemismo, non approva propriamente che le donne si mostrino semi nude in pubblico, è stato oggetto di discussione durante tutta la kermesse mondiale.

Incurante delle possibili conseguenze personali – la modella condivise sul suo profilo social anche scatti e video con bikini striminziti direttamente dalle spiagge qatariote – Ivana ha cavalcato alla grande l’incredibile popolarità regalatagli dal Mondiale. “Non avrei mai pensato che il mio video mentre camminavo in bikini in riva al mare potesse diventare virale. Non ho mai avuto paura di essere arrestata, e non credo di aver fatto del male a qualcuno indossando un costume di quel tipo“, dichiarò candidamente la slava nei giorni in Qatar.

Ivana Knoll cambia prospettiva: ora fa sognare col suo lato B

Sta di fatto che il 2022 si è concluso con un’impennata dei sui followers su Instagram che ha pochi precedenti nella storia del social media. Attualmente, e il numero è in continuo aumento, siamo a quota 3,3 milioni. Il caso – o forse è stato tutto pianificato, ma chi può saperlo – ha voluto che da qualche settimana la croata sia di stanza ad Ibiza, dove ha incontrato un certo Erling Haaland, il super bomber del Manchester City fresco campione d’Europa. Lo scatto col norvegese ha fatto impazzire i fans di ambo le celebrità, fornendo ulteriore materiale per parlare della bellissima Ivana.

Dopo altri shooting che hanno messo in evidenza il suo prorompente seno – la caratteristica fisica che più ha fatto sognare il pubblico maschile durante i Mondiali – Ivana ha deciso di far un altro regalo ai milioni di fedelissimi che non si perdono per alcun motivo al mondo una sua foto. Eccola, sdraiata a pancia in giù su una tavola da surf, con un costume non in grado di contenere le sue straripanti forme. E col lato B in bella mostra.

Inutile anche riportare il grado di successo che la croata ha raccolto dopo l’ultima bollente istantanea. Ormai il limite di Ivana sembra essere solo il cielo. O forse ancora più in alto.