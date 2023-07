Calciomercato: grave infortunio, tutto su Bremer

Bremer potrebbe a sorpresa lasciare la Juventus in questo calciomercato. Una squadra è pronta a puntare su di lui dopo l’infortunio.

In conferenza stampa Giuntoli ha confermato che non ci saranno delle cessioni nel reparto difensivo, ma la posizione di Bremer continua ad essere a forte rischio e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Una squadra, infatti, in questo calciomercato potrebbe puntare tutto su Bremer per sostituire un difensore infortunato. Si tratta di una opzione da seguire con attenzione anche se su questo non si hanno ancora certezze e bisognerà aspettare un po’ di tempo prima di avere un quadro più chiaro della situazione.

Mercato: infortunio e stagione finita, Bremer il primo obiettivo

La Juventus non ha nessuna intenzione di lasciar partire Bremer, ma le offerte sono pronte ad arrivare e non possiamo escludere la possibilità di una sua cessione in questo calciomercato. Una big lo ha messo nel mirino e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro. Le possibilità sono diverse e quindi vedremo cosa succederà in futuro. La speranza è quella di riuscire ad arrivare alla fumata bianca da parte del club considerando le difficoltà dopo l’infortunio.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, Fofana si è rotto i legamenti del ginocchio e quindi il Chelsea potrebbe puntare su Bremer per sostituirlo in questo calciomercato. Si tratta d una ipotesi da considerare nelle prossime settimane visto che, almeno per il momento, non si hanno assolutamente certezze.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte della Juventus e dello stesso Chelsea. Si tratta di una opportunità da seguire con attenzione visto che gli inglesi già in passato avevano sondato il terreno ed ora ci potrebbero essere delle importanti novità in questo senso.

Ultime Bremer: il Chelsea potrebbe puntare su di lui dopo l’infortunio di Fofana

Il Chelsea è pronto a puntare su Bremer per sostituire Fofana. L’infortunio al ginocchio rischia di portare il francese a terminare in anticipo la stagione e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione considerando che, almeno per il momento, si tratta di una possibilità di calciomercato importante.