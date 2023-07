Due club esclusi dal campionato: la notizia ufficiale sul ricorso

Ricorso ufficiale presentato al TAR da parte dei due club italiani per quanto riguarda l’esclusione dal prossimo campionato. Una decisione forte che è arrivata in queste ore.

Ci sono ora degli aggiornamenti più che importanti che riguardano proprio questa situazione che potrebbe rappresentare la svolta in vista della prossima stagione.

Possibili cambiamenti che rappresentano il futuro del calcio italiano e di quello che sarà il prossimo campionato in base a quello che accadrà per le due squadre.

Campionato stravolto: ricorso di due club

Situazione folle e caos più totale in Italia per i campionati di Serie B e Serie C. Ci sono aggiornamenti che riguardano quello che potrebbe accadere in vista delle prossime settimane, perché sono appena stati presentati i ricorsi ufficiali riguardo la situazione attuale di Lecco e Reggina che sono state escluse dalla Serie B per questioni totalmente differenti ma che per il Collegio di Garanzia del Coni non c’era altra strada.

La società Calcio Lecco comunica di voler proseguire l’iter giudiziario presso il TAR del Lazio dopo aver appreso il responso del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni. Questa la nota del club per quella che sarà la stagione prossima del campionato Serie B 2023/24. La stessa decisione è stata presa anche dalla Reggina che non ha intenzione di essere esclusa dal campionato di B.

Serie B e Serie C: caos sui campionati italiani

Situazione particolare e difficile da gestire perché ci sono anche altre società al momento che vivono questa vicenda tra Serie B e Serie C. A poche settimane dall’inizio delle nuove stagioni ancora non è chiaro quello che accadrà e quali squadre parteciperanno ai vari campionati.

Serie B: Reggina e Lecco attendono le decisioni

Adesso bisognerà solo avere ancora un poco di pazienza perché Reggina e Lecco sperano di essere riammessi in Serie B e vogliono assolutamente tornare a poter rigiocare il campionato cadetto. Sarà decisiva la decisione del Tar per una scelta finale sul ricorso.

Il Perugia è stato riammesso e ora anche per Benevento e SPAL c’è una possibilità di essere di nuovi ammessi al campionato di Serie B. Le prossime giornate saranno decisive per capire come andrà a finire questa vicenda riguardante i vari club italiani.