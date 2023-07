Finale Champions League 2026 in Italia: scelto lo Stadio

La Finale di Champions League è pronta a tornare ancora una volta in Italia. A distanza di anni si deciderà presto in quale stadio si andrà a giocare quella dei prossimi anni.

Decisive le prossime giornate per capire come andrà a finire questa vicenda, perché questa decisione potrebbe coinvolgere in maniera importante anche i vari club.

Giocare una Finale di Champions nel proprio paese potrebbe essere uno stimolo maggiore per i vari club italiani e per questo motivo ora si attende con ansia quella che sarà la decisione finale da prendere.

Champions League: finale in Italia?

Manca sempre meno alle decisione per quella che sarà la prossima Finale di Champions League che si potrebbe andare a giocare in Italia dopo diverso tempo. Perché l’ultima volta è accaduto un po’ di tempo fa e a differenza di 10 anni la storia potrebbe ripetersi e ancora una volta nello stesso stadio.

L’ultima Finale di Champions League giocate in Italia risale al 2016, quando si sfidarono Real Madrid e Atletico Madrid in un derby vinto dalla prima squadra della Capitale spagnola. I Blancos riuscirono ad ottenere la vittoria finale grazie ai calci di rigore (5-3) dopo che nei tempi regolamentari era terminata 1-1 la partita.

Questa volta la speranza è che per la prossima Finale Champions League in Italia si possa vedere come protagonista nella partita decisiva per la Coppa dalla grandi orecchie una squadra proprio italiana. Negli ultimi anni anche nel calcio europeo le squadre italiane stanno riuscendo ad aumentare il loro livello.

Finale Champions League a San Siro: l’annuncio del Sindaco Sala “San Siro potrebbe ospitare la Finale di Champions League nel 2026 o 2027. L’altro paese candidato è l’Ungheria”. Questo l’annuncio di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, che ha parlato di quella che sarà la Finale Champions League che si potrà giocare in Italia tra il 2026 o il 2027. Decisive le prossime settimane per una decisione da parte della Uefa riguardo quello che può segnare una nuova svolta al calcio italiano.

Finali Champions League: le prossime sedi

In vista della decisione che sarà presa per la Finale Champions League 2026, sono già state scelte, invece, le prossime sedi dove si andrà a giocare l’ultima partita del torneo di queste competizioni.

Infatti, l’edizione di quest’anno 2023-24 si giocherà al Wembley Stadium di Londra, mentre il prossimo anno nel 2024-25 sarà l’Allianz Arena di Monaco di Baviera. L’Italia spera di ospitare con Milano a San Siro una delle prossime poi Finali di Champions League tra il 2026 o il 2027.