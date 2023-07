Tatarusanu di nuovo in Serie A: titolare tra i pali, la destinazione

Sarà il portiere titolare, c’è un club che fa sul serio per Ciprian Tatarusanu, ormai ex Milan e colpo a costo zero.

Dopo la separazione che è stata annunciata al margine della scadenza di contratto con i rossoneri, il portiere rumeno ha voglia di rilanciarsi e farlo comunque a grandi livelli. Dopo un passato anche in Francia, non è all’estero che giocherebbe, continuando a vivere la sua esperienza nel massimo campionato italiano.

C’è infatti un club disposto a prenderlo, considerando quella che è l’occasione a parametro zero. In Serie A c’è chi deve sistemare le cose tra i pali e l’esperto portiere ex Milan è la soluzione come nuovo titolare in porta per l’avventura in Serie A.

Calciomercato Serie A, riecco Tatarusanu: colpo a zero

Svelata la destinazione di Ciprian Tatarusanu, che fa ritorno immediato in Serie A, considerando quella che è l’occasione gratuita di ritrovarsi un portiere di tale esperienza all’interno del club.

C’è una società che attende di capire cosa accadrà nell’imminente futuro, con la voglia di sistemare le cose tra i pali. E le stesse, potrebbero essere sistemate proprio con l’innesto del portiere rumeno.

In attesa di conoscere cosa succederà con Radunovic, il club vuole riguardarsi. Ciprian Tatarusanu è infatti l’obiettivo numero uno per il Cagliari, col calciomercato che partirebbe da lui per i sardi, diventando così il nuovo portiere titolare dei rossoblu.

Mercato Cagliari, colpo Tatarusanu: la notizia

Per la Serie A, ritrovandosi un portiere d’esperienza, il Cagliari potrebbe puntare tutto su Ciprian Tatarusanu che, nonostante un’esperienza in rossonero tra alti e bassi, ha dovuto farsi trovare spesso a disposizione e pronto a causa dei continui problemi fisici nell’ultima stagione da parte di Maignan.

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a svelare che, il portiere rumeno è l’obiettivo numero uno per la porta del Cagliari, con i sardi che lo impiegherebbero come nuovo portiere titolare.

Ultime Cagliari: Tatarusanu arriva, cambia il futuro di Radunovic

L’idea Tatarusanu, per il Cagliari, nasce come idea per il ruolo da vice di Radunovic. La verità è che però i sardi cercano qualcosa di più di un semplice vice, a causa delle richieste dal mercato che arrivano per il portiere classe ’96 del Cagliari che ha mostrato buone cose e potrebbe essere richiesto dal mercato che ha appena aperto i propri battenti. Richieste sull’ex Atalanta non mancano e occhio a quello che è il futuro. I sardi, dal canto proprio, sperano di chiudere su Tatarusanu e spingono verso il suo ingaggio.