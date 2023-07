L’Inter si aggiudica il derby di calciomercato: Milan beffato

Il derby di Milano è già iniziato con i primi tira e molla di calciomercato che ora pendono dalla parte dell’Inter che è pronta a beffare il Milan.

La passata stagione è stata colorata di nerazzurro nella città di Milano, con l’Inter che ha vinto tutti i derby della stagione, strappando anche la Supercoppa Italiana ai cugini nella partita di Ryiad. E il 2023-24 è inziato con un altro super derby ma questa volta sul calciomercato. Le due dirigenze stanno lavorando sugli stessi colpi e i nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare.

Il calciomercato dell’Inter potrebbe impreziosirsi con un colpo di grande livello. E la cornice dell’affare perfetto è data dall’anticipo sul Milan che, ora, sembra non avere la forza e il tempo di superare l’offerta nerazzurra.

Calciomercato Inter: Marotta pensa al colpo dalla Serie A

L’Inter è una delle società più attive sul calciomercato in Serie A. I nerazzurri sono stati i protagonisti principali dell’ultima stagione, insieme al Napoli. Hanno raggiunto traguardi importanti, vinto due trofei e la ciliegina sulla torta sarebbe potuta essere la vittoria della Champions League, persa, invece, di misura contro il Manchester City a Istanbul.

Ora per l’Inter è tempo di pensare ad una rifondazione e alla crescita della squadra, con innesti giovani e di grande futuribilità. Ma il calciomercato estivo sarà, come al solito, anche il modo per dimostrare supremazia sul Milan (e lo stesso faranno i rossoneri).

L’obiettivo principale dell’Inter per il calciomercato è lo stesso del Milan: Lazar Samardzic dell’Udinese.

L’Inter pensa a Samardzic: anticipo sul Milan?

Lazar Samardzic è diventato il primo nome sulla lista dell’Inter. Il trequartista dell’Udinese si è ben messo in mostra nell’ultima stagione in Serie A e sembra già pronto al definitivo salto di qualità. Giovanissimo e dotato di ottimo talento, è balzato in cima alla lista dei desideri di Simone Inzaghi che potrebbe trasformarlo in un’ottima mezzala di inserimento.

Secondo quanto riferisce Relevo, Samardzic ora è conteso da Inter e Milan. Il tedesco classe 2002 è considerato un astro nascente del calcio europeo, tanto che i rossoneri avevano pensato di acuquistarlo per costruire una coppia di giovani talenti con De Ketelaere.

Samardzic sarebbe perfetto nello schema di Stefano Pioli, visto che gioca con il trequartista, ma ora sembra in vantaggio l’Inter.

Samardzic per l’Inter: si chiude se salta Frattesi

L’Inter è entrata in corsa per Lazar Samardzic. Il trequartista tedesco è uno dei gioielli dell’Udinese che lo valuta tanto. Le qualità sono sotto gli occhi di tutti e trattare con il club friulano è tutt’altro che semplice. Per cederlo servono almeno 20 milioni di euro e ora spetta all’Inter capire se agire in fretta o meno.

L’affondo dell’Inter potrebbe avvenire nel momento in cui si considererà chiusa la pista Frattesi. Il centrocampista italiano ora sembra ad un passo dalla Roma e nei prossimi giorni si conoscerà la verità.