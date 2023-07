Derby di fuoco: c’è un nome che sta facendo litigare Inter e Milan

Le due milanesi, protagoniste di due strategie di mercato differenti, potrebbero trovarsi a battagliare per il talentuoso profilo

Prima puntata: la lotta scudetto dello scorso anno. Seconda puntata: la Supercoppa italiana a Riyadh. Terzo ed ultimo capitolo, l’Euroderby in Champions, valevole per la finale di Istanbul. Questo il solo resoconto degli ultimi 13-14 mesi di campo relativamente alle battaglie tra Inter e Milan sul rettangolo verde, con la compagine rossonera che ha prevalso nella prima occasione salvo soccombere nelle due succesive.

Non paghe di accesi confronti, anche relativamente alla passione con la quale i rispettivi sostenitori hanno vissuto il tutto, nerazzurri e rossoneri hanno incrociato le ‘armi’ da subito in sede di mercato. Pronti, via e c’è stato subito il primo scippo: Marcus Thuram, che sembrava destinato al Milan, ha preso la strada di Viale della Liberazione. Il giovane attaccante transalpino, seguito dall’Inter dai tempi di Conte, pareva uscito dai radar di Marotta.

Che però alla fine, dopo aver apparentemente mollato la presa qualche settimana fa, ha piazzato il colpo di reni vincente. Il bello del calciomercato, che tecnicamente deve ancora aprire i battenti – la sessione inizia ufficialmente il 1 luglio – è che ogni giorno ci sarebbe potenzialmente una nuova occasione per restituire pan per focaccia ai rivali cittadini. Il nuovo nome, quello sul quale si profila un altro Derby, viene dalla Liga.

Dalla Liga a Milano: lotta serrata per il talento americano

Classe 2002, contratto col Valencia fino al 2026, talento da vendere ed ottima esperienza internazionale già accumulata grazie all’ultimo Mondiale in Qatar. Tutto questo è Yunus Musah, uno dei prospetti più interessanti della sua generazione. Il club de Los Murcielagos ha visto da vicino l’incubo della retrocessione, salvandosi solo all’ultima giornata.

Anche per questo il calciatore americano con passaporto italiano non intende restare in un club che non potrà ambire a grandi traguardi il prossimo anno. Lo stesso club iberico ha sostanzialmente aperto alla cessine, gongolando di fronte alla possibilità di incassare una cifra comrpresa tra i 18 e i 20 milioni.

A tanto ammonta la cifra richiesta dalla dirigenza spagnola per lasciar partire il suo gioiello, allenato anche, nella prima parte di stagione, da Rino Gattuso. Rispetto all’affare Thuram però, qui il gioco delle parti racconta – stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it – di un sorpasso rossonero ai danni dell’Inter.

Dopo l’eccellente cessione di Tonali e l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, il club di Via Aldo Rossi si prepara a rimpolpare un reparto di centrocampo orfano di uno dei migliori talenti del calcio italiano.