Calhanoglu shock, affare lampo: addio Inter, tifosi spiazzati

L’Inter ha iniziato la sua stagione nel migliore dei modi vincendo all’esordio in campionato contro il Monza, ma la serata nerazzurra potrebbe essere incredibilmente rovinata da delle incredibili notizie che arrivano sul futuro di Hakan Calhanoglu.

Stando a queste, infatti, il fantasista turco, oramai perno del centrocampo di Simone Inzaghi, potrebbe incredibilmente lasciare il Biscione in questo calciomercato a seguito della ricca offerta che è stata recapitata al suo agente nelle scorse ore.

In attesa di conferme i tifosi dell’Inter non possono iniziare a fare altro che sperare che Calhanoglu non lasci anche la Milano nerazzurra, ipotesi che potrebbe però verificarsi, anche nell’immediato futuro, visto che si starebbe addirittura parlando di trattativa lampo

Calciomercato Inter, addio Calhanoglu: la destinazione

Incredibili novità arrivano in merito al futuro di Hakan Calhanoglu in questo calciomercato, che stasera avrebbe anche potuto giocare la sua ultima partita con la maglia dell’Inter a San Siro. Stando alle ultime notizie, infatti, il centrocampista turco potrebbe presto fare le valige per trasferirsi altrove ed intraprendere una nuova entusiasmante e ricca avventura in carriera.

In attesa che queste voci vegano confermate, i tifosi dell’Inter sperano che l’ex Milan possa davvero scegliere di rimanere in nerazzurro senza troppi fronzoli, anche perché dopo l’addio di Brozovic perdere un altro perno fondamentale della formazione titolare non può far altro che andare ad incidere ancora più negativamente sulla squadra, sia a livello tecnico che di spogliatoio. Al momento le possibilità che questo scenario si possa verificare sono dunque relativamente basse, proprio a fronte di questi fattori, ma nel calciomercato si sa, mai dire mai, a maggior ragione se di mezzo ci sono campioni come Hakan Calhanoglu.

A fronte di questo l’Inter starebbe sotto traccia studiando la soluzione migliore per cercar di far rimanere in Serie A il turco che, stando a quanto riportato da L’Equipe, potrebbe anche lui finire in Arabia Saudita in questo calciomercato, visto l’interesse di uno dei club più importanti e ricchi di quella che è la nuova frontiera del calcio mondiale.

L’Inter trema, ipotesi Arabia per Calhanoglu: il club

Dunque anche Calhanoglu potrebbe lasciare la Serie A in questo calciomercato per trasferirsi in Arabia Saudita. Uno scenario del genere non starebbe venendo neanche lontanamente preso in considerazione dall’Inter, che comunque deve fare i conti col fatto che il centrocampista turco sarebbe entrato nel mirino dell’Al Ahli stando a L’Equipe.

Difficilmente si riesce a battere la concorrenza dei club sauditi, ed è per questo che il Biscione ha da che coprirsi bene le spalle in queste eventuali trattative, anche perché se il club di Gedda vuole chiudere le pratica lo fa in maniera repentina senza che nessuno se ne possa neanche accorgere. Queste, comunque, al momento sono semplici suggestioni in attesa di conferme, che comunque non faranno dormire sonni tranquilli ai tifosi dell’Inter.

Al Ahli, Calhanoglu è il piano B: il reale obiettivo

Stando a L’Equipe, a quanto pare, Calhanoglu non è la reale priorità dell’Al Ahli in questo calciomercato, bensì un normalissimo piano B. Come raccontato dal noto quotidiano francese, infatti, il club di Gedda virerebbe sul turco solo nel momento in cui non dovesse arrivare dal Paris Saint Germain Marco Verratti, che ad oggi rappresenta essere il reale obiettivo dell’estate. I prossimi giorni saranno quelli decisivi, con l’Inter che spera possa risolversi per il meglio questa situazione.