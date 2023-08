Svolta improvvisa, salta il trasferimento: l’annuncio spiazza i tifosi

Svolta improvvisa nelle trattative per il campione, che a sorpresa alla fine non si trasferirà più nel suo nuovo club per una serie di problemi che hanno portato le parti a cessare ogni forma di contatti nelle scorse ore.

Una notizia incredibile questa, che lede all’immagine non solo del giocatore ma anche della stessa società, che negli scorsi giorni si è dimostrata essere particolarmente fiduciosa nel chiudere il prima possibile quest’affare.

Questo dietrofront della dirigenza, confermato addirittura anche dall’annuncio del vice presidente proprio nelle scorse ore, potrebbe provocare una doppia beffa per il club, dato che oltre al mancato trasferimento potrebbe ritrovarsi il campione firmare proprio con i rivali in questo calciomercato.

Calciomercato, svolta improvvisa: salta tutto, niente trasferimento

Tifosi spiazzati dai movimenti di calciomercato registrati nelle ultime ore nel quartier generale della loro squadra del cuore. Questa sessione doveva essere quella della definitiva consacrazione della rosa, che con innesti di qualità sarebbe ritornata ad essere competitiva soprattutto sul piano nazionale, ma il lavoro della dirigenza ad oggi è risultato essere insufficiente, anche perché tutti i colpi importanti dell’estate sono saltati per un motivo o per un altro, l’ultimo proprio nelle scorse ore.

Questo, però, a differenza degli altri, è quello che più potrebbe far infuocare la piazza, anche perché negli ultimi giorni si parlava di un’operazione in addirittura d’arrivo, per la quale si dovevano definire solo gli ultimi insignificanti dettagli burocratici, che alla fine tanto ‘insignificanti’ non sono risultati essere, anche perché ora è saltato tutto.

Negli scorsi giorni con insistenza si era parlato anche di un accordo definitivo raggiunto fra le parti, ma nella giornata di oggi è stato addirittura direttamente il vice presidente a spezzare l’entusiasmo della tifoseria con un annuncio che non ha bisogno di interpretazione. Emre Kocadag, storico dirigente del Besiktas, ha infatti detto che il club di Istanbul ha abbandonato una volta e per tutte l’idea di poter ingaggiare Sergio Ramos in questo calciomercato, svelandone anche il motivo.

Calciomercato, salta Ramos al Besiktas: svelato il motivo

Sergio Ramos sarebbe potuto essere il colpo del calciomercato estivo del Besiktas, ma lo spagnolo rimarrà solo una semplice idea, oltre che un sogno, per il club di Istanbul. Dopo averne effettivamente sondato la possibilità, infatti, Kara Kartallar hanno deciso di puntare su altro per un motivo esplicitamente analizzato dal vice presidente Kocadag.

Il dirigente del Besiktas ha infatti detto: “Ramos? E’ saltato tutto. Non siamo più al tavolo delle trattative, anche perché fra stipendio e commissioni l’agente chiede almeno 15 milioni di euro.”

Ramos, niente Besiktas: strada spianata per il Galatasaray

Saltate le trattative col Besiktas, il Galatasaray potrebbe ora sfruttare a proprio favore questa situazione per provare a portare Sergio Ramos in Turchia in questo calciomercato. Ci sarà da capire però se a differenza dei rivali gli Aslanlar saranno disposti ad accogliere le esagerate richieste dell’agente dello spagnolo, che al momento solo un club saudita potrebbe soddisfare, ipotesi che rimane ancora in piedi ma che continua a non convincere del tutto l’ex capitano del Real Madrid, convinto di poter dire ancora la sua in Europa.