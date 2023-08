Balogun bianconero: ennesima beffa Inter

Uno dei grandi obiettivi dell’estate nerazzurra per l’attacco potrebbe presto accasarsi al club bianconero: Marotta mastica amaro

Prima corteggiato, poi mollato, poi – considerando il ‘recupero’ dei soldi che erano stati investiti per Lazar Samardzic, il calciatore che alla fine non si vestirà di nerazzurro – nuovamente cercato come ultimo colpo di mercato.

Folarin Balogun, l’attaccante statunitense di proprietà dell’Arsenal, è uno di quei profili di cui si è parlato in chiave Inter dall’inizio della sessione estiva di scambi.

Reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia dello Stade Reims, la stessa società dalla quale il Napoli ha prelevato pochi giorni fa Jens Cajuste, l’americano è rientrato alla base, a Londra, dove però il tecnico Arteta non sembra intenzionato a schierarlo. Talento di grandi prospettive, il calciatore ha iniziato ad essere corteggiato non solo dal club di Viale della Liberazione, ma anche dal Milan, prima che i rossoneri facessero incetta di centrocampisti e trequartisti sul mercato.

Poi è stata la volta del Tottenham che, perso Harry Kane, sembrava potersi buttare sull’attaccante, uno dei candidati alla sostituzione dell’ex capitano degli Spurs. I nerazzurri, preso Marko Arnautovic dal Bologna, avevano comunque continuato a sognare il suo arrivo stante la possibile cessione di Correa, la cui vendita avrebbe sbloccato ulteriore cash da destinare ai Gunners. Nulla da fare. Un complicato intreccio in cui entra in gioco anche la ‘solita’ Saudi Pro League sembra aver messo la parola fine alla trattativa.

Tutta ‘colpa’ di Mitrovic: l’Inter dice addio a Balogun

Come riferito dal portale esperto di mercato Standard Sport, il Fulham ha ricevuto una proposta quasi irrifiutabile per il suo bomber, Aleksandar Mitrovic. Sul piatto ci sono qualcosa come 46 milioni di euro, che il sempre più scatenato Al Hilal sarebbe disposto a versare sull’unghia. In attesa che il club londinese risponda all’offerta, che ancora resta valida in attesa di responso, la dirigenza bianconera avrebbe già sondato la pista Balogun con l’Arsenal.

La disponibilità economica non fa certo difetto al piccolo ma ricco club di Premier che, se si privasse del centravanti serbo, dovrebbe immediatamente correre ai ripari per sostituirlo. Balogun, che si sposterebbe solo di qualche chilometro, potrebbe gradire la destinazione.

Con buona pace dell’Inter, che così vedrebbe definitivamente sfumato il suo obiettivo. Piccola curiosità: il 26 agosto in Premier si gioca proprio Arsenal-Fulham. Chissà che i due club non attendano proprio i giorni successivi al match per definire un’operazione che, se conclusa prima, potrebbe creare un qual certo imbarazzo tra le parti.