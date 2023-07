Serie A, intreccio col Barcellona: il colpo di calciomercato è Cancelo

Intreccio in Serie A, svelato dall’estero, che riguarda il colpo Joao Cancelo. Il calciomercato torna a vederlo protagonista e, dalla Spagna, spiegano quelle che sono le possibilità di vederlo come colpo importante, dopo l’addio al Bayern Monaco.

Perché non è in Germania che resterà, dopo l’addio già ufficializzato da parte del club di Monaco di Baviera.

Torna al Manchester City, ma solo per svuotare l’armadietto definitivamente e cercarsi una nuova destinazione. L’intreccio però è in Serie A, col Barcellona che spinge per l’operazione.

Calciomercato, colpo Cancelo: intreccio col Barcellona in Serie A, il motivo

C’è un intreccio che svelano dalla Spagna, in merito all’approdo di Joao Cancelo, che riguarda la Serie A.

Il terzino portoghese ex Juventus e Inter, è risaputo, che saluterà il Manchester City per una nuova grande occasione nella prossima stagione. Quella al Bayern Monaco non l’ha sfruttata a dovere, trovandosi in una situazione di mancato riscatto.

A puntare su Joao Cancelo è ora il Barcellona, club che però deve prima sistemare un altro giocatore, in Serie A. Si tratta di Sergino Dest che, salutato il Milan dopo l’anno in prestito, sarà nuovamente spinto in Italia dal club catalano. Dipenderà solo dal futuro di Dest, magari in un altro club italiano dopo l’annata più buia che altro vissuta al Milan.

Mercato Milan, Dest non resta: ma il colpo Cancelo dipende da lui

Il colpo Cancelo, per il Barcellona, dipende solo dall’addio di Dest. Il terzino statunitense non resterà al club rossonero, ma neppure a quello catalano.

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, dalla Spagna, Cancelo sarebbe legato all’operazione Dest. Perché solo se il Barcellona dovesse arrivare ad un accordo di prestito in Serie A, riuscirebbe ad accelerare e poi chiudere per Cancelo. In questo momento lo statunitense non ha mercato, considerando il difficile momento vissuto in rossonero. Ma il Barcellona continuerà a proporlo, magari ancora in Serie A.

Ultime su Cancelo: le cifre del colpo del Barcellona

Cancelo lascerà il City e ci sono alcuni club di Serie A che hanno pensato a lui. Ma il portoghese ha comunque un valore di mercato non all’altezza dei club italiani, che non riuscirebbero a pagare il suo pesante ingaggio.

Il Barcellona, nella rivoluzione avviata da Xavi per tornare ad ambire anche in Champions League dopo la vittoria della Liga nell’ultima stagione, punterebbe sul terzino portoghese. Su di lui vengono chiesti ben 40 milioni di euro come base della trattativa.