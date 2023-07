Tutto aperto e niente intimo: Wanda lascia tutti di sasso

Wanda Nara non perde mai il vizio e continua a offrire alla community scatti da urlo: la modella e showgirl non indossa l’intimo

Dici Wanda Nara e inevitabilmente sei di fronte a una garanzia. La bellezza e la sensualità della modella e showgirl argentina sono un autentico must per tutta la community social e per l’ennesima volta lasciano senza scampo.

In questi anni, lady Icardi ci ha senza dubbio abituato benissimo, con immagini a ripetizione capaci di provocare gli ammiratori. E con l’arrivo dell’estate, non poteva che essere ancora così. Le brevi vacanze che Wanda si è concessa in Brasile insieme a suo marito hanno lasciato il segno e messo in evidenza, ancora una volta, tutta la sua sensualità esplosiva.

Ma Wanda è capace di attrarre inesorabilmente a sé non solamente con le mise in costume, e sa dimostrarlo ogni volta. A testimoniarlo, ci sono i suoi numerosissimi fan sul web, oltre 16 milioni e mezzo di followers su Instagram. Che naturalmente non si perdono un solo scatto della propria beniamina e la accompagnano in tutti gli aggiornamenti sulla sua vita.

Wanda Nara, sotto l’accappatoio spunta il lato A più vertiginoso che mai: scatto da Oscar in tutti i sensi

Per Wanda in questi giorni c’è stato spazio per qualcosa di davvero speciale. Sulla tv argentina, si è confermata una showgirl di prim’ordine, alla conduzione di Masterchef. Un’esperienza che per lei è stata professionalmente molto appagante e in cui ha dato il meglio di sé. Al punto da ricevere un premio ambitissimo in Argentina, il Martin Fierro. Qualcosa di simile al nostro Telegatto, per capirci.

Wanda si è goduta la serata di gala della premiazione insieme alla sua famiglia. Elegantissima, seducente e radiosa, ha ricevuto il premio. E come si vede in questo scatto, se lo è portato ‘a letto’.

Nessun motivo per Icardi per essere geloso. Ma il risveglio di Wanda è stato più bollente che mai. Con indosso un accappatoio e nient’altro, ha fatto trasparire la consueta scollatura a dir poco illegale e incontenibile. Un dettaglio che ha infiammato immediatamente la platea e invogliato tutti allo zoom. Il resto, con like e commenti a ripetizione, è un copione che abbiamo già visto. Ma chissà perché di Wanda e della sua sensualità sbarazzina e iconica non ci stancheremmo proprio mai.