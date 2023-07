Iscrizione al campionato: c’è la decisione sul ricorso, è ufficiale

La prossima stagione è alle porte, eppure la griglia del campionato deve essere ancora completata. Il tutto, però, potrebbe risolversi prima di quanto si potesse immaginare, visto che c’è la decisione sul ricorso.

Quelli che andremo a vivere saranno dunque giorni importanti per il futuro societario e sportivo del club, visto che gli interessi coinvolti in questa vicenda sono molto più grandi rispetto a quelli di cui si è parlato in queste settimane. Si credeva infatti che il tutto potesse limitarsi ad una mera questione di campo, ma alla fine non è stato affatto così.

Il conto alla rovescia, però, è stato finalmente avviato, visto che la decisione sul ricorso è praticamente ufficiale, ciò che si sta aspettando è “solo” la sentenza, che metterà una volta e per tutte la parole fine a questa telenovela, per il bene di tutti, tifosi e club.

Iscrizione al campionato: ecco quando la decisione sul ricorso

Questa fase di stallo non giova a nessuno, tanto meno al club, che non ha come muoversi in vista della programmazione della prossima stagione, visto che al momento niente è stato ancora deciso. L’iscrizione al campionato della società è stata infatti al momento sospesa, visto che nella sua opera “risanatoria“, così è stata rinominata, la FIGC non ha ritenuto questa idonea di poter partecipare alla prossima competizione di categoria, tanta sofferta e meritata sul campo dalla squadra, per diversi fattori, soprattutto economici.

Ovviamente dopo la prima decisione della Lega i legali del club si sono subito mossi per presentate ricorso, così da far valere la posizione del proprio assistito. A fronte di questo la prima decisione è stata oggetto di analisi e studio del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, che ha nelle sue mani il futuro sportivo e societario del club di una delle piazze più calde ed importanti dell’intera penisola. Alla presentazione del ricorso il tutto è, per l’appunto, passato sotto la competenza del Coni che, presto, metterà la parola fine a questa telenovela.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta del Sud, è stata fissata al prossimo, ed imminente, 17 di luglio la data per l’esame del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni presentato dalla Reggina.

Reggina, ricorso Coni: il 17 luglio tutta la verità

Il futuro della Reggina passa tutto per il prossimo 17 luglio. Lunedì prossimo, infatti, alle ore 16, inizierà la sessione di udienze della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche della Reggina.

Dalle parti di Reggio-Calabria società e tifosi sono fiduciosi nel buon esito di questo, ma la realtà dei fatti è che lo spettro della Lega Pro starerebbe seriamente mettendo pressione al club granata che, comunque, non ha nulla da rammaricarsi, visto che è stato fatto il possibile per salvare la situazione. L’ultima parola, comunque, spetterà sempre al CGS del

Futuro Reggina: senza Serie B rischia di saltare la cessione del club

La decisione sul ricorso decreterà anche il futuro societario della Reggina. Negli scorsi giorni si è infatti parlato di come la Guild Capital Partners fosse interessata all’acquisizione del club granata, ma ad una sola condizione, ovvero nel momento in cui dovesse essere mantenuta la categoria.

Qualora il Coni ufficializzasse l’esclusione della Reggina dal prossimo campionato di Serie B, dunque, l’azienda lascerebbe tutto sul tavolo lasciando l’arduo compito all’attuale proprietà granata di trovare altri acquirenti.