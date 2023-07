Serie A: è fatta per Carlos Augusto, il Monza sta chiudendo

Il Monza è pronto a cedere definitivamente Carlos Augusto che firmerà con un altro club di Serie A. Il calciomercato sta per sbloccarsi per il calciatore brasiliano.

Il calciomercato in Serie A è pronto a diventare tra i protagonisti in Europa per i maggiori movimenti, non solo in uscita, ma anche in entrata con tanti nuovi acquisti.

Intanto, ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguardano proprio le mosse di mercato che le società pensano di poter concludere in vista della prossima stagione.

Calciomercato Serie A: comprano Carlos Augusto

Scatenate le squadre italiane, in particolare le top del campionato che hanno intenzione di rinforzarsi per provare a contrastare il Napoli che affronterà la stagione da Campione d’Italia. Serviranno nuovi arrivi importanti per i top club italiani che vogliono rendere più competitiva la prossima stagione e per questo motivo ci sono diverse scelte da fare.

Le strategie dei club sono già fatte e presto potrebbero arrivare delle novità di calciomercato per il futuro di Carlos Augusto che dopo una grande stagione, alla sua prima in Serie A, con 6 gol e 5 assist, ha l’intenzione di approfittare della grande occasione e fare il salto di qualità.

Sono diversi i top club che hanno messo nel mirino l’esterno di centrocampo capace di saper fare al meglio le due fasi: d’attacco e di difesa. Prossime ore decisive per il trasferimento del giocatore.

Inter: Carlos Augusto ad un passo

Carlos Augusto è stato scelto dall’Inter come rinforzo sulla corsia di sinistra per fare coppia con Dimarco. Perché in quella zona di campo andrà via Gosens che è vicino all’approdo in Germania e per questo motivo è già stato scelto il sostituto.

L’Inter è pronta a chiudere l’acquisto di Carlos Augusto e andrà così ad anticipare la grande concorrenza che c’è per il giocatore sia in Italia che all’estero. Diverse squadre si sono interessate a lui in questi mesi, come la Juve su tutte in Serie A e anche club di Premier League.

Monza: via Carlos Augusto, trovato il sostituto

Secondo le ultime notizie di mercato rivelate da Tmw, il Monza sta già pensando di cautelarsi perché considera ormai fatta l’uscita di Carlos Augusto che salvo sorprese firmerà con l’Inter dopo l’addio di Gosens. Il club monzese ha scelto Alvaro Barreal, esterno argentino classe 2000 che gioca nel Cincinnati. Sono stati avviati i contatti col club.

Il contratto del giovane calciatore è in scadenza questo dicembre 2023 e per questo motivo il Monza spera in un grosso sconto per l’acquisto di Barreal che prenderebbe il posto di Carlos Augusto. Quest’anno l’esterno argentino ha segnato 3 gol e messo a segno 7 assisti in 24 presenze.