Milan: altro acquisto, in arrivo in città per le visite

Il Milan è a lavoro per completare nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Ci sono delle importanti novità per i tifosi pronti ad accogliere un altro calciatore nuovo.

La società sta provando a far dimenticare i grandi addii che ci sono stati in queste ultime settimane e riportare al fiducia dei tifosi dalla propria parte. Continua il lavoro del club per nuovi arrivi.

Nelle ultime ore sembra essersi concretizzata una nuova trattativa che può far approdare in città il talento che era conteso da diversi club, lui però sembra aver scelto il Milan.

Milan: nuovo acquisto in arrivo

Il Milan sta trattando con un club il trasferimento di un calciatore. Sembrano esserci segnali positivi per quello che accadrà in vista delle prossime ore di mercato. Perché la società sembra già aver l’accordo totale con il giocatore e ora dovrà solo sbloccare la trattativa col club.

Si sta riducendo la forbice tra domanda e offerta. Perché il club olandese chiede 20-25 milioni per lasciar partire il giocatore, ma il Milan potrebbe anche provare a chiudere sui 15-18 milioni grazie alla spinta del giocatore che ha chiarito la sua volontà.

Il Milan sembra ormai vicino all’accordo con l’AZ per l’acquisto di Reijnders che potrebbe essere una delle sorprese della prossima stagione. Dopo un grande anno con il club olandese ora per lui c’è la chiamata e l’occasione di giocare in Italia nel campionato di Serie A.

Calciomercato Milan: Reijnders in arrivo

Il Milan ha scelto Reijnders, è lui il calciatore che può andare a rinforzare il reparto di centrocampo dopo l’infortunio di Bennacer e l’addio di Tonali. Avrà completamente un volto nuovo in mezzo al campo la squadra di Pioli che è pronto ad accogliere il talento classe 1998 olandese che non vede l’ora di provare una nuova esperienza in Serie A.

La scorsa stagione appena conclusa il giocatore ha messo piede in campo per ben 54 volte tra campionato e coppe, dove ha totalizzato anche 7 gol e 12 assist che hanno attirato ancor di più l’interesse del Milan che ora è pronto a chiudere l’acquisto di Reijnders.

Reijnders Milan: in arrivo per le visite e la firma

Reijnders non vede l’ora di vestire la maglia del Milan e le prossime ore saranno decisive. Perché il calciatore potrebbe essere atteso in città già nelle prossime ore dei primi giorni di inizio settimana prossima, questo gli permetterebbe di completare il passaggio con visite mediche e firma sul contratto.

A quel punto Stefano Pioli avrà subito a disposizione un nuovo acquisto prima ancora di iniziare il ritiro. Perché proprio la prossima settimana ci sarà il raduno del Milan che può ritrovarsi Reijnders in squadra in vista della nuova stagione.