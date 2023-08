Carlos Augusto arriva in un maxi scambio: Inter beffata

Carlos Augusto è sicuramente una delle sorprese della scorsa Serie A, visto e considerato il fatto che a suon di prestazioni di alto livello l’esterno brasiliano è diventato desiderio di diverse squadre in questo calciomercato.

Fra tutte chi si era mossa con discreta insistenza è stata l’Inter, che con un blitz era anche riuscita a bloccare e strappare il ‘sì’ del giocatore, ma le altre priorità dell’estate nerazzurra hanno difatti reso Carlos Augusto preda anche di altri club.

Ad avere la meglio alla fine potrà essere proprio una delle rivali in Serie A dei nerazzurri, che con un tentativo concreto sembrerebbe essere riuscita a beffare l’Inter ed aggiudicarsi il giocatore.

Calciomercato, Carlos Augusto in una big di Serie A: Inter beffata

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Carlos Augusto in questo calciomercato, che dopo appena un anno di Serie A con la maglia del Monza sembrerebbe essere già pronto a compiere un importante salto di qualità in carriera.

Non a caso nel corso di queste settimane tantissime squadre hanno chiesto informazioni ai Bagai per l’esterno brasiliano, ma in particolare l’Inter sembrava potesse essere il club in grado di poter sbaragliare la concorrenza ed aggiudicarsi il ragazzo. Per tutte le difficoltà economiche e non a noi note, i nerazzurri alla fine hanno allentato leggermente la presa per Carlos Augusto in questo calciomercato, facendo inserire nelle trattative un altro club, che volendo andare ad investire in quel ruolo potrebbe ritrovarsi a beffare nuovamente il club meneghino.

Stando infatti a quanto riportato da TMW, l’Atalanta sarebbe tornata vigile su Carlos Augusto in questo calciomercato. I tanti investimenti fatti fino ad ora non permetterebbero alla Dea, proprio in termini di liquidità, di chiudere subito le trattativa col Monza, ma Percassi sarebbe al lavoro per trovare una soluzione valida che possa accontentare tutti.

Carlos Augusto all’Atalanta, ma solo con una formula

L’Atalanta avrebbe sondato con interesse Carlos Augusto, ma come detto i bergamaschi non sembrerebbero essere intenzionati ad affondare subito il colpo. Il giocatore piace e non poco a Gasperini, ma l’operazione con il Monza potrebbe prendere piede solo nel momento in cui il brianzolo aprisse ad una formula con l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

L’Atalanta starebbe pensando a Duvan Zapata e Brandon Soppy, due dei giocatori che in questo ultimo mese di calciomercato potrebbero lasciare la Dea. Percassi è dunque in attesa di una risposta da parte del Monza per capire se ci sono gli estremi per portare a casa anche questa trattativa.

Atalanta, non solo Inter: concorrenza internazionale per Carlos Augusto

L’Inter non è l’unico club dal quale l’Atalanta ha da che guardarsi le spalle nella corsa a Carlos Augusto. Stando alle ultime notizie, infatti, oltre ai nerazzurri di Milano, anche la Juventus ed il Nottingham Forest sarebbero sulle tracce dell’esterno del Monza.