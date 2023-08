Calciomercato, l’infortunio cambia i piani: affondo per l’attaccante

Nelle scorse ore è arrivata una notizia che ha praticamente stravolto i piani del club in questo calciomercato. Con il grave infortunio rimediato dall’attaccante nel corso dell’ultima amichevole estiva, la dirigenza si è vista difatti costretta ad investire su un nuovo bomber per completare la formazione del mister.

Una situazione scomoda ed inaspettata, ma che il club starebbe affrontando con repentinità ma soprattutto nel migliore dei modi. Stando alle ultime notizie, infatti, dopo un rapido confronto con l’area tecnica la dirigenza avrebbe anche individuato l’attaccante sul quale andare a puntare in questo calciomercato, inserendosi nella corsa per un giocatore sul quale da tempo c’è l’interesse di alcuni big di Serie A.

La necessità di chiudere l’operazione in breve tempo potrebbe giocare un ruolo a favore del club in questione che, a quanto pare, sarebbe pronto a fare di tutto pur di mettere a disposizione dell’allenatore un nuovo attaccante, complice anche l’imminente inizio di campionato.

Calciomercato, infortunio grave: il club fa all-in sull’attaccante

Il club nelle scorse ore si è ritrovato d’un tratto a dover far fronte ad una situazione super scomoda a neanche due settimane dall’inizio del prossimo campionato. La stella della squadra, nonché attaccante della formazione titolare, ha infatti subito un infortunio gravissimo che difatti lo costringerà a rimanere fermo ai box per gran parte della stagione.

Staff medico ed area tecnica all’inizio speravano che il fastidio al ginocchio accusato dal giocatore potesse non essere nulla di particolarmente grave, ma esami clinici specifici hanno addirittura evidenziato la rottura del crociato per l’attaccante. Questo ha completamente stravolto i piani del club, che si ritrova ora costretto ad investire su una nuova prima punta in questo calciomercato. In una velocissima disamina la dirigenza avrebbe individuato diversi profili interessanti sui quali puntare, ma l’attenzione si sarebbe posata nello specifico su uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale.

Stando infatti a quanto riportato da footmercato.net, per sostituire Breel Donald Embolo in questo calciomercato il Monaco starebbe pensando a Elye Wahi del Montpellier, giocatore sul quale ci sarebbe la concorrenza di Inter, Juventus, ma soprattutto Chelsea.

Monaco, è sfida al Chelsea per Wahi: le ultime

Nelle ultime ore Elye Wahi parrebbe essere diventato l’obiettivo principale del Monaco in questo calciomercato. Complice l’infortunio di Embolo, il club del Principato avrebbe messo gli occhi sull’U21 francese per andare a completare il reparto offensivo di Hutter in vista dell’imminente stagione.

Fra il Monaco ed Wahi si sarebbero contrapposti però due ostacoli quasi insormontabili: la valutazione che il Montpellier fa del giocatore, ovvero di circa 40 milioni di euro, e l’agguerrita concorrenza del Chelsea, deciso a compiere l’affondo decisivo per il ragazzo per poi mandarlo in prestito allo Strasburgo.

Non solo Wahi: al Monaco piace anche un obiettivo dell’Inter

Wahi non è l’unico nome in lista per l’attacco del Monaco. Stando alle ultime notizie, infatti, il club del Principato ci starebbe provando anche per Folarin Balogun dell’Arsenal, giocatore sul quale ci sarebbe la forte concorrenza dell’Inter.

A dirla tutta nelle scorse ore Les Rogues et Blancs hanno addirittura anche presentato un’offerta ai Gunners per lo statunitense, però rifiutata, nella speranza di poter beffare sul tempo i nerazzurri. Come nel caso di Wahi, anche Balogun costa tanto, e dunque spetta ora al Monaco decidere su chi dei due affondare, o cambiare completamente obiettivo.