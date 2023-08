Inter, arriva il centravanti: Inzaghi sorride

Svolta improvvisa: l’Inter cambia obiettivo e sta per chiudere, c’è la data in cui Inzaghi accoglierà il nuovo attaccante.

Il mercato che non t’aspetti. Quello della rottura con Lukaku e dell’arrivo di Cuadrado, ma soprattutto dei tanti colpi a centrocampo.

Marotta e Ausilio hanno abituato i tifosi ai colpi di scena, ma gli arrivi di Frattesi e Samardzic a centrocampo sembrano accelerare una rivoluzione nel reparto che sembrava forse quello più completo. I tifosi hanno accolto favorevolmente due innesti di grande spessore, sollevando però qualche dubbio sulle difficoltà dei nerazzurri nel chiudere il capitolo relativo all’attacco.

L’ennesimo ribaltone dettato dalla scelta di Scamacca ha infatti lasciato poca scelta agli uomini di mercato nerazzurri. L’ex Sassuolo ha scelto l’Atalanta, e i nomi che circolano non sembrano del tutto convincenti. Morata sembra infatti attendere la Juve, e comunque Ausilio non vorrebbe investire cifre elevate per un attaccante già vicino ai 30 anni, e anche Beto non sembra del tutto pronto ad offrire garanzie ad Inzaghi. Ecco perché nelle ultime ore l’Inter si è mossa con forza, trovando aperture per chiudere presto il capitolo. Arrivano infatti anche indicazioni sulla data in cui il prescelto dai nerazzurri potrebbe firmare il contratto e chiudere con molta probabilità una interessante campagna di rafforzamento.

Inter, scelto l’attaccante: in settimana la firma

Niente calcoli, solo un obiettivo. L’Inter pur non potendo investire somme enormi per trovare un centravanti titolare e in grado di raccogliere l’eredità di Dzeko e Lukaku, non vorrebbe accontentarsi.

Ecco perché dall’Inghilterra arrivano notizie che in queste ore trovano conferme anche in Italia. Ausilio avrebbe convinto l’Arsenal, mettendo le mani su Folarin Balogun. Da tempo i nerazzurri lavorano sull’attaccante, primo nella lista di Inzaghi e del club. Le prime richieste dei Gunners hanno però spinto i nerazzurri a valutare altri profili, per poi decidere di affondare il colpo.

In Viale della Liberazione hanno infatti riallacciato i contatti con i londinesi, decisi, dopo aver valutato il calciatore nella prima fase del precampionato, a trattare l’eventuale cessione. Da Milano si sarebbero quindi spinti fino ai 35 milioni di euro per convincere l’Arsenal, facendo concreti passi in avanti nella trattativa. Le conferme arrivano anche da una serie di post sui social di Balogun, già pronto ad accettare un affare sempre più vicino a chiudersi. I due club, secondo quanto trapela, avranno un importante confronto fra martedì e mercoledì, con l’obiettivo di cercare un accordo. Poi Inzaghi avrà due settimane per lavorare con il calciatore e puntare con una rosa di grande livello a scucire lo scudetto dalle maglie del Napoli.