Calciomercato, Carnesecchi cambia i piani dell’Inter: è deciso

Il calciomercato dell’Inter ruota anche intorno al nome del nuovo portiere: ora la situazione di Carnesecchi cambia le idee ai nerazzurri.

In casa Inter c’è da capire chi sarà il nuovo portiere. André Onana è ad un passo dalla cessione al Manchester United, e il club milanese incasserà una cifra vicinissima ai 50 milioni d euro. Anche Handanovic ha detto addio e ora si cerca un nuovo profilo che possa essere titolare ma si cerca anche un secondo molto esperto.

Nelle idee dell’Inter c’è la volontà di prendere un portiere di primo livello che possa garantire grande qualità e anche la leadership di due grandi figure come Onana e Handanovic.

Calciomercato Inter, ora serve un nuovo portiere

Samir Handanovic e André Onana lasciano l’Inter e ora i nerazzurri dovranno cercare altri due portieri di grande livello. La volontà di Simone Inzaghi è molto chiara dopo la stagione appena conclusa che ha visto un grande salto in avanti sia dal punto di vista sportivo che come brand.

Ora la volontà è quella di tesserare altri due portieri che possano garantire tanti anni a grandi livelli e le stesse prestazioni di Onana e Handanovic, tra Serie A e Champions League. Marotta e Ausilio stanno sondando il terreno per molti nomi e si guarda anche in Serie A.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, la situazione di Marco Carnesecchi può cambiare i piani futuri dell’Inter.

Calciomercato Inter: Carnesecchi all’Atalanta libera Musso

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, Marco Carnesecchi resterà all’Atalanta dopo la stagione in prestito in Serie A con la Cremonese. Ha maturato l’esperienza giusta per essere il titolare della Dea e Gasperini lo ha promosso.

La sua promozione lascia libera uscita a Juan Musso. Il portiere argentino non si è calato perfettamente nel ruolo di titolarissimo della Dea e in alcune occasioni ha lasciato tanto a desiderare. È considerato ancora uno dei portieri migliori della Serie A e non mancheranno certamente offerte in questo calciomercato estivo.

E una di queste offerte potrebbe arrivare da Marotta: l’Inter pensa a Musso. I nerazzurri cercano un nuovo portiere che possa essere titolare e l’argentino è un profilo da tempo nelle attenzioni di Beppe Marotta.

Inter su Musso e non solo: la prima scelta è Sommer

L’Inter pensa a Juan Musso ma l’affare con l’Atalanta non è ancora stato avviato e le cifre della possibile cessione non sono da escludere sorprese importanti.

Musso non è la prima scelta per l’Inter: il primo nome sulla lista è quello di Yann Sommer. Il portiere svizzero lascerà il Bayern Monaco per cifre relativamente basse e potrebbe essere una grande idea per la porta, anche se a 35 anni sarà un portiere per il presente e non per il futuro.