70 milioni e scambio, offerta pazzesca per Vlahovic

Dusan Vlahovic è uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juve di fronte a una super offerta: la proposta di un club è pazzesca.

Nel primo giorno di raduno alla Continassa è arrivato anche Dusan Vlahovic, che è apparso sorridente e voglioso di mettersi alle spalle la stagione scorsa e tornare a far vedere a tutti di cosa è capace.

L’ultima annata è stata senza dubbio una delle più tormentate nella storia della Juve (anche a causa delle note vicende extra campo, ndr) e tra i giocatori più criticati è finito proprio Dusan Vlahovic. Nel gennaio 2022 la Juve aveva versato la bellezza di 80 milioni nelle casse della Fiorentina per assicurarsi il centravanti serbo e in tanti erano convinti che la Signora avesse messo a segno un vero e proprio colpaccio.

Tuttavia, dopo un approccio iniziale che faceva ben sperare, Vlahovic ha mostrato sempre più difficoltà, penalizzato anche dal gioco spesso difensivo e rinunciatario della Juventus di Allegri. Proprio con il tecnico toscano, almeno stando alle voci che arrivano da Torino, il centravanti della Nazionale serba non avrebbe questo grande feeling, tanto da prendere in considerazione anche un eventuale trasferimento.

La Juve non vorrebbe cedere Vlahovic, ma di fronte ad un’offerta molto allettante (non meno di 70 milioni di euro) i bianconeri sarebbero disposti a sedersi al tavolo. Per l’attaccante della Serbia le pretendenti non mancano, specialmente in Premier League. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un forte interessamento del Chelsea, anche se finora Madama non ha ricevuto proposte concrete.

Scambio clamoroso per Vlahovic: l’offerta scatena i tifosi

Tuttavia, un altro club che potrebbe presto farsi vivo per Vlahovic è l’Atletico Madrid. L’allenatore dei Colchoneros, Diego Simeone, stravede per l’ex viola e farebbe di tutto per portarlo al Wanda Metropolitano. Chiaramente la richiesta di 70 milioni di euro frena un po’ l’Atletico Madrid, che potrebbe provare a inserire una contropartita molto gradita ad Allegri.

I Colchoneros, infatti, potrebbero proporre alla Juve il cartellino di Rodrigo De Paul, valutato circa 35 milioni di euro. L’Atletico Madrid pagherebbe poi altri 35 milioni di euro ‘cash’ per assicurarsi Vlahovic.

Sebbene De Paul rientri tra gli obiettivi di mercato della Juventus, l’impressione è che Madama non sia disposta ad accettare questa formula per Vlahovic. Per lasciar partire il centravanti serbo Giuntoli chiede tra i 70 e gli 80 milioni senza contropartite tecniche. Nei prossimi giorni si capirà se i bianconeri saranno disposti a venire incontro al Cholo.