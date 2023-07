UFFICIALE – Scuffet torna in Serie A, sarà il titolare: l’annuncio

Simone Scuffet torna in Serie A, vuole diventare il portiere titolare nel massimo campionato italiano.

Non è andata come ci si aspettava, la carriera di Scuffet, che prenderà ora una svolta. Perché si era tanto parlato di un altro ritorno al club che ha acquistato ora l’ex portiere dell’Udinese, ad una modica cifra per rilanciarlo, nelle vesti di nuovo portiere titolare.

A grandi livelli, lì dove doveva portare la carriera dell’ormai non più giovanissimo estremo difensore che nel 2014 viveva un’esperienza da giovane prodigio, per un’avventura poi vissuta ad alti e bassi dopo quanto si era goduto a Udine. Adesso le cose cambiano perché un club di Serie A gli affiderà il compito importante di tenere saldi i pali della propria squadra.

Calciomercato, riecco Scuffet: è ufficiale il suo ritorno in Serie A

Simone Scuffet è pronto a tornare protagonista in Serie A, dopo l’esperienza vissuta al Cluj, in Romania.

Ha cercato esperienze anche all’estero, l’ex portiere dell’Udinese che ai tempi del club friulano, rappresentava uno dei giovani italiani più interessanti del panorama calcistico nostrano. Tant’è che ai tempi, rifiutò anche l’idea di andare all’Atletico Madrid, per godersi le esperienze a poco alla volta di una carriera che non ha mai preso poi una svolta improvvisa.

La stessa, per il portiere ventisettenne, potrebbe ora arrivare in Sardegna: il Cagliari ha ufficializzato l’acquisto di Simone Scuffet. Stando a quelle che sono le cifre dell’operazione, Scuffet è stato pagato circa 2 milioni di euro, soldi versati nelle casse del Cluj.

Mercato Cagliari, l’annuncio su Scuffet: il comunicato ufficiale

Quest’oggi è stato comunicato ufficialmente, attraverso una nota del club, l’arrivo di Simone Scuffet al Cagliari in qualità di nuovo portiere. Ecco cos’ha scritto il club sardo: “Il Cagliari Calcio annuncia l’acquisto del calciatore Simone Scuffet che arriva dal Cluj a titolo definitivo. Ha firmato, Scuffet, un accordo contrattuale che sarà valido fino al 30 giugno 2026, con un’aggiunta di opzione per prolungare il suo contratto a favore del nostro club per un’altra stagione. Benvenuto a Cagliari, Simone!”

Ultime Cagliari, Radunovic al bivio: i rossoblu puntano su Scuffet

Qualora Scuffet dovesse farsi trovare pronto per ricoprire un ruolo da titolare, il Cagliari valuterà le opzioni di mercato che arrivano per quello che ad oggi resta il portiere titolare del Cagliari. Radunovic ha mercato e sarà da chiarire se sarà lui o meno il portiere per la prossima stagione. Intanto, appunto, Scuffet si è già unito al Cagliari e presentato ai tifosi. A Claudio Ranieri l’arduo compito di rilanciarlo e renderlo uno dei portieri più affidabili in Serie A.