Calciomercato: dietrofront Castrovilli, firma in Serie A

Arriva la svolta di calciomercato per quanto riguarda il futuro di Gaetano Castrovilli che è pronto a firmare per un nuovo club. Con la Fiorentina ormai si è arrivati al capolinea e cambierà squadra.

Ci sono notizie importanti per il possibile passaggio del giocatore ad una nuova squadra in vista di quella che sarà la nuova stagione. Perché dopo essere saltato tutto con un altro club ha ancora la speranza di cambiare.

Ci sono delle nuova notizie che riguardano proprio questa situazione che si è venuta a creare nelle ultime ore. Perché adesso c’è la sensazione che il club andrà a rilanciare la sua carriere ancora in Italia.

Calciomercato Serie A: Castrovilli non va al Bournemouth

Sembrava tutto fatto con accordo totale tra le parti e, invece, alla fine è arrivata la decisione di lasciar andare. Perché il Bournemouth aveva raggiunto l’accordo con la Fiorentina per il trasferimento di Gaetano Castrovilli in Premier League per 14 milioni di euro e avrebbe dato un ricco stipendio al giocatore da 3 milioni netti a stagione per i prossimi 4 anni. Cifre che difficilmente, anzi, quasi sicuramente, non potrà vedere in Italia lasciando la Fiorentina.

Il centrocampista italiano di 26 anni che si è infortunato in maniera grave al ginocchio nella stagione 2021/22, costringendolo a stare fuori praticamente per tutto l’anno, ha riavuto qualche problemino lo scorso giugno sempre al ginocchio e potrebbe essere per questo motivo che sia saltato il trasferimento di Castrovilli al Bournemouth con la Fiorentina che ha annunciato in queste ore che il giocatore non ha superato le visite mediche.

Adesso arrivano aggiornamenti per quella che può essere la nuova destinazione del centrocampista. Perché dopo una notizia simile crolla in maniera importante il prezzo e i costi per poter acquistare Castrovilli dalla Fiorentina e in Serie A ci sono alcuni club che potrebbero cogliere al volo l’occasione.

Serie A: chi può comprare Castrovilli

Chi deve andare ad investire in quel ruolo tra le grandi sono Lazio e Napoli, ma occhio anche all’Atalanta che potrebbe vendere proprio Koopmeiners al Napoli e restare scoperta nel ruolo di centrocampo. Questi sono i tre club che possono pensare al colpo Castrovilli. Adesso bisognerà capire la scelta della Fiorentina.

Secondo le ultime notizie di mercato proprio nei giorni finali può arrivare un rilancio per Castrovilli tra Lazio, Atalanta e Napoli. I tre club italiani monitorano la situazione a distanza per il centrocampista della Fiorentina.

Fiorentina: Castrovilli in scadenza

Castrovilli può lasciare la Fiorentina subito e giocare ancora in Serie A per un cifra bassa visto che è in scadenza il prossimo anno. In caso contrario, invece, il giocatore potrebbe quindi andare via a zero il prossimo anno firmando per una qualsiasi squadra in Italia senza costi vista la scadenza di contratto nel 2024.