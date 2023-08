Svolta Castrovilli: niente Inghilterra, firma con la big di A

Gaetano Castrovilli non ha superato le visite mediche con il Bournemouth. Una big di A è pronta ad approfittarne in questo calciomercato.

Da occasione persa ad affare da non lasciarsi sfuggire ancora una volta. Gaetano Castrovilli è ritornato ad essere un obiettivo assolutamente fattibile per le nostre squadre. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, le visite mediche non sono state superate con il Bournemouth ed ora per lui è pronto il ritorno alla Fiorentina.

Una permanenza che dovrebbe essere molto breve visto che un club di Serie A è pronto ad approfittarne in questo mese di calciomercato. Castrovilli è ormai pronto a diventare il suo primo vero obiettivo.

Calciomercato: Castrovilli in Serie A, lo prende una big

Gaetano Castrovilli era certo di andare a giocare al Bournemouth e provare una esperienza sicuramente differente da quella attuale. Ma alla fine questo matrimonio non si farà perché, come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore non ha superato le visite mediche. Entrando nei dettagli, il problema al ginocchio non ha convinto il club inglese che ha preferito non proseguire e annullare il trasferimento. Ora il ritorno alla Fiorentina, ma è possibile una permanenza breve considerando il contratto in scadenza nel 2024 e la poca voglia di rinnovare.

Questo apre la strada ad un tentativo da parte del Napoli in questo calciomercato per Castrovilli. I partenopei ci pensano in particolare per il 2024, ma non possiamo escludere l’anticipo dei tempi considerando che ancora il centrocampista non è arrivato. Una situazione da seguire davvero con molta attenzione.

Stiamo parlando di un calciatore con qualità indiscusse, ma falcidiato dagli infortuni. Per lui il Napoli rappresenterebbe sicuramente l’occasione della vita. Vedremo se i partenopei decideranno di affondare il colpo oppure cambiare strada e andare su altri giocatori. Ma Castrovilli resta un chiaro obiettivo e davvero tutto può ancora succedere.

Mercato: Castrovilli piace al Napoli

Il Napoli non ha assolutamente mollato la pista Gaetano Castrovilli e gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero essere decisivi. Stiamo parlando di un centrocampista molto utile per il modo di giocare di Rudi Garcia e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Si tratta di un qualcosa che prenderà piede sicuramente dopo Ferragosto visto che solo poco fa c’è stato il passo indietro del Bournemouth.