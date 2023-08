Serie A: calciatore non idoneo, grave problema alla visite mediche

Notizie di calciomercato incredibili che riguardano la Serie A e il trasferimento del giocatore. Spuntano problemi gravi alle visite mediche che fanno saltare il trasferimento in vista della prossima stagione.

Ora il giocatore potrebbe finire per restare al suo attuale club e non avere più la possibilità di trasferirsi. Una batosta mentale anche perché il calciatore stava andando a firmare un contratto importante per il suo futuro.

La carriera del calciatore potrebbe essere compromessa. La situazione sembra ora in fase di stallo e può davvero portare il giocatore a non poter più avere l’occasione della propria vita calcistica.

Calciomercato Serie A: problemi alle visite mediche

A darne l’annuncio è stato direttamente il club italiano sul proprio sito ufficiale. Perché è arrivato il comunicato della società che ha rivelato quanto accaduto nelle ultime ore. Gaetano Castrovilli era pronto a firmare il contratto lasciando la Fiorentina per approdare in Premier League al Bournemouth.

Tutto saltato per un clamoroso problema alle visite mediche di Castrovilli con il Bournemouth. Il comunicato è arrivato dalla società viola che ha spiegato il motivo della mancata idoneità sportiva del giocatore secondo la società inglese e il proprio staff medico. Il rientro in Italia del giocatore è previsto nelle prossime ore e ora bisognerà capire che fine farà in questo mercato.

Tra Fiorentina e Bournemouth era stato trovato l’accordo economico per il trasferimento di Castrovilli per 14 milioni di euro in poche ore, con il giocatore che sarebbe andato a guadagnare 3 milioni a stagione per i prossimi 4 anni. Ora è tutto in discussione il suo futuro.