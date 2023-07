Calciomercato, colpo Aubameyang: arriva l’attaccante

Pierre-Emerick Aubameyang è pronto per un nuovo colpo da urlo: ci siamo, arriva l’attaccante del Chelsea voglioso di una nuova avventura

Accostato a lungo anche alle big della Serie A, ora è pronto per una nuova avventura suggestiva in vista della prossima stagione. Aubameyang vorrebbe conoscere subito la sua nuova squadra per partire subito a mille il prossimo anno.

Dopo l’exploit con la maglia dell’Arsenal diventando anche il capitano dei Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang ha vissuto stagioni altalenanti tra Barcellona e Chelsea. Ora è pronta una nuova cessione l’ex Milan, che ha vissuto diversi mesi in Primavera con la maglia rossonera per poi dire addio. Ora per lui si aprono nuove porte per puntare sempre più in alto mettendosi in gioco dopo mesi infernali. Il suo rendimento non è stato entusiasmante venendo impiegato col contagocce in casa Chelsea: ora il suo futuro sarà altrove con l’assalto decisivo.

Calciomercato, Aubameyang è pronto per la sua nuova avventura

Novità importanti per quanto riguarda il suo futuro: tante big d’Europa sono sulle sue tracce per rinforzare il reparto offensivo. Un momento decisivo per sferrare l’assalto vincente con le valigie che sono già pronte per volare altrove.

Ora il suo addio al Chelsea sembra cosa fatta dopo l’acquisto dal Barcellona avvenuto nella scorsa sessione estiva di calciomercato. A Londra ha trovato pochissimo spazio ed ora, come rivelato dall’emittente francese RMC Sport, il Marsiglia vorrebbe chiudere l’affare per Pierre-Emerick Aubameyang in tempi brevi per formare un tandem da urlo con l’ex Inter, Alexis Sanchez. Al momento l’operazione è molto difficile a causa dell’esoso ingaggio dell’attaccante dei Blues, voglioso di tornare protagonista.

Il tecnico Marcelino avrebbe richiesto a gran voce alla dirigenza del club francese l’acquisto del gabonese: dopo tante delusioni, è arrivata per lui un’occasione da cogliere al volo per rimettersi subito in luce anche a partire dai playoff di Champions League. Un ruolo centrale nell’attacco del Marsiglia formando un duo da sogno con Sanchez.

In passato è stato anche nell’orbita delle big di Serie A, come Juventus e Inter, per andare a rinforzare i loro rispettivi attacchi. Ora il suo futuro potrebbe essere in Francia con Marcelino che non vede l’ora di accoglierlo a braccia aperte.