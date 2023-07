Calciomercato Milan: c’è lo sconto, arriva il sostituto di Giroud

Dopo aver chiuso già quattro colpi importanti in questo calciomercato, il Milan starebbe lavorando anche per mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo attaccante col quale affiancare e sostituire Olivier Giroud.

I nomi fatti nel corso di queste settimane sono stati tantissimi, ma il principale obiettivo di Furlani e Moncada è uno ed uno solo. Come speso sta accadendo quest’estate, anche in questo caso l’ostacolo principale che il Milan avrebbe inizialmente riscontrato nelle trattative per il giocatore è l’alta valutazione del cartellino che faceva il suo club.

A suon di contatti fra le parti, i rossoneri sono riusciti ad ottenere uno sconto sul prezzo del bomber per il quale, a questo punto, l’affare si potrebbe chiudere anche nelle prossime ore. Definiti i dettagli col ragazzo, Furlani e Moncada presenteranno un’ultima offerta ufficiale al club del giocatore così da riuscire a regalare a Pioli il tanto richiesto attaccante.

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo aver chiuso già ben quattro colpi ha intenzione di metterne a segno altri per regalare a Stefano Pioli una rosa super competitiva in vista della prossima stagione.

Sono diverse le operazioni alle quali Moncada e Furlani starebbero dando massima proprietà, una su tutte quella relativa al tanto richiesto attaccante. Il solo Olivier Giroud non può infatti ancora reggere da solo il peso dell’attacco del Milan, ed è per questo che la dirigenza rossonera sarebbe al lavoro per portare a Milanello un nuovo numero 9. In ordine a questo tanti nomi sono stati accostati al club meneghino, ma il profilo preferito preferito del Milan è sempre stato uno solo, sul quale nelle scorse ore sono arrivate anche importanti novità che hanno sicuramente fatto piacere a Furlani.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport questa mattina, il Porto avrebbe aperto lo spiraglio ad un possibile sconto sul prezzo del cartellino di Mehdi Taremi, giocatore che oramai è da diversi giorni il preferito del Milan per il ruolo di titolare o vice Giroud.

La notizia della giornata è che il Porto avrebbe aperto allo sconto per Mehdi Taremi, novità non da poco visto che così l’attaccante iraniano si avvicina sempre di più al Milan, pronto a sfruttare questa opportunità.

L’ex Rio Ave inizialmente è stato valutato dai Dragoes ben 20 milioni di euro, cifra alla quale i rossoneri non si sarebbero neanche mai lontanamente avvicinati. Vuoi la volontà del ragazzo, e l’insistenza dello stesso Milan, il club portoghese ha ceduto e potrebbe dunque lasciar partire Taremi anche per cifre decisamente inferiori.

Il Milan studia la nuova offerta per Taremi: le ultime

Con l’apertura del Porto allo sconto per Taremi, il Milan si sarebbe subito messo a studiare un’offerta allettante da presentare ai Dragoes. A fronte di questo Furlani starebbe valutando diversi fattori importanti che, stando alle ultime notizie, lo porterebbero a non volersi spiegare oltre i 15 milioni di euro per l’attaccante iraniano, complice anche la scadenza di contratto del giocatore nel giugno 2024.

Accantonata completamente la pista Morata, dunque, il Milan è pronto a fare completamente all-in su Mehdi Taremi, così da riuscire ad affiancare finalmente un attaccante di livello ad Olivier Giroud.