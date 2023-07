Calciomercato, colpo d’oro dalla Francia: firma per la big

Il calciomercato di Serie A può riservare ancora sorprese di grande valore per le big del nostro campionato: chi firma nei prossimi giorni.

La Serie A è al centro di molte voci e situazioni di calciomercato che possono portare a sorprese inaspettate: arriva il colpo dalla Francia. I top club del nostro campionato si daranno battaglia per colpi sensazionali. Ci sono tutti i presupposti per migliorare gran parte della rosa ma ci sono anche alcuni club in difficoltà che non riescono ancora a chiudere le trattative.

I prossimi giorni saranno importantissimi per stabilire il futuro dei top club e i dirigenti sono al lavoro per chiudere colpi importanti.

Calciomercato, colpo d’oro in Serie A: le ultime

Il calciomercato estivo può portare in Serie A un colpo di grande spessore dalla Francia. I top club hanno deciso di iniziare i colloqui con la dirigenza per il nuovo colpo d’oro da regalare all’allenatore in vista della prossima stagione.

La Serie A inizierà tra circa tre settimane e i club stanno iniziando a migliorare le rose per progettare il futuro e puntare ai migliori risultati sportivi in vista di una stagione che si preannuncia molto complessa. Quasi tutte le big sono alla ricerca di nomi nuovi anche dagli altri top club europei per approfittare delle rivoluzioni che si stanno vivendo nel mondo del calcio in questo periodo.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il nome di Jens Cajuste è diventato l’obiettivo primario del top club che ora vuole chiudere l’affare.

Calciomercato, Cajuste nome nuovo per il Napoli

Il Napoli sta cercando rinforzi per la rosa da regalare a Rudi Garcia. Al momento la società di Aurelio De Laurentiis non ha messo a segno alcuna operazione in entrata, se non la conferma di Pierluigi Gollini tra i pali. Ora si cercano i nomi migliori per rimpiazzare Kim e anche per completare la rosa nei reparti che hanno ancora bisogno di qualche calciatore.

Secondo quanto riferisce TMW, il Napoli si è messo sulle tracce di Jens Cajuste. Il centrocampista classe ’99 del Reims è considerato uno dei profili più interessanti del calcio moderno e potrebbe fare al caso degli azzurri per completare la mediana.