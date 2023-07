Serie A, tutto su Yeremi Pino: fissate le cifre dell’accordo

Yeremi Pino a è il nome che infiamma il calciomercato estivo: l’attaccante spagnol è il nome a sorpresa per la Serie A.

Lo spagnolo è considerato uno dei migliori talenti della Liga e il suo futuro sarà certamente brillante. In estate può cambiare maglia e firmare per il top club: è uno dei più grandi talenti esplosi nelle ultime stagioni e il suo futuro cambierà quasi certamente in questi giorni frenetici di calciomercato.

Il giovane attaccante spagnolo si è messo in mostra con grandi giocate, dando sfogo alle sue grandi qualità sia in Liga che in Champions League. Tutti i top club lo hanno inserito nella lista dei possibili acquisti per la nuova stagione.

Calciomercato, il nome per la big è Yeremi Pino

Il calciomercato delle grandi squadre di Serie A è pronto a spiccare il volo dopo un primo mese tra studio e trattative che sono iniziate e che devono essere definite. Tanti club sono in attesa di capire su quali colpi affondare per regalare ai rispettivi allenatori la rosa giusta per provare a vincere.

Alcune trattative sono già iniziate ma non si è ancora trovata al quadra per definire gli accordi. I presidenti non vogliono sforare il budget e stanno valutando con cura quali colpi chiudere e quali no.

Secondo le ultime notiizie di mercato, Yeremi Pino è il nome in cima alla lista della big di Serie A.

Calciomercato, tutto su Yeremi Pino: il presidente ci prova

Yeremi Pino è considerato uno dei migliori talenti del calcio mondiale. Con la maglia del Villarreal ha vissuto stagioni di grandissimo livello e si è mostrato alle grandi del calcio europeo per le sue qualità fuori dalla norma. Anche con la Spagna è uno dei calciatori che meglio sta figurando nel nuovo corso che è iniziato e ora piace in Serie A.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli si è messo sulle tracce di Yeremi Pino. Il calciatore spagnolo potrebbe fare al caso di Rudi Garcia, che sta cercando un nuovo rinforzo in attacco e non ha ancora abbracciato alcun volto nuovo rispetto alla passata stagione.

Yeremi Pino al Napoli sarebbe possibile solo dopo l’addio a Lozano che in questi giorni sta cercando l’accordo con i Los Angeles FC e presto può andare in MLS.

Napoli su Yeremi Pino: servono 60 milioni

Secondo quanto riferisce fichajes.net, il Villarreal ha deciso di mettere in vendita Yeremi Pino per la prossima stagione. Il club spagnolo ha bisogno di incassare cifre importanti, tanto che ha ceduto Chukwueze al Milan e può dire addio anche al campione spagnolo.

Il Napoli ci sta provando ma è spaventato dalla richiesta di 60 milioni che ha fatto il Villarreal. Solo la cessione di Lozano e uno sforzo importante da parte di De Laurentiis possono regalare un colpo del genere a Rudi Garcia.