Lazio in ansia: confronto Sarri – Lotito, ora cambia tutto

Per la Lazio c’è aria di tensione tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito: il rapporto tra i due non è idilliaco e ora può cambiare tutto.

I biancocelesti sono stati la grande rivelazione della passata stagione, con il secondo posto che inizialmente sembrava impossibile da raggiungere. Il lavoro dell’allenatore toscano e dell’intero gruppo biancoceleste ha portato ottimi miglioramenti e alla fine c’è stata la grande cavalcata che ha portato alla qualificazione in Champions League dopo tanti anni.

Nei grandi club di Serie A ci sono ancora molte situazioni irrisolte e ora anche in casa Lazio la situazione è incandescente.

Lazio, ansia per Sarri: ecco cosa cambia

Il campionato di Serie A non ha ancora preso il via ma già ci sono tante cose da risolvere per i grandi club. Alcune dirigenze hanno deciso di cambiare allenatore prima del via della stagione per iniziare un nuovo progetto e avere a disposizione nuove idee per migliorare la squadra.

Altri allenatori, invece, come Maurizio Sarri, hanno trovato i giusti compromessi con le società per restare e provare a migliorare gli ultimi anni.

Secondo le ultime notizie, però, in casa Lazio ora c’è grande caos e tanta ansia intorno alla figura del tecnico toscano.

Lazio: incontro Sarri – Lotito, ecco cosa succederà

Tra Lotito e Sarri il rapporto è sempre stato vulcanico, in alcuni momenti è stato al top e in altri è stato incandescente e si è anche rischiata la rottura totale. Ad inizio stagone, i biancocelesti hanno detto addio a Igli Tare e ora hanno intenzione di costruire una rosa ancora più forte ma c’è un po’ di immobilismo sul mercato.

Per quest’anno c’è ancora lo stesso obiettivo da raggiungere ma terminare tra le prime quattro non sarà semplice. In questo momento c’è uno scontro in atto tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito. Il tecnico toscano è riuscito nell’impresa di portare la squadra in Champions League ma ora aspetta miglioramenti importanti per la sua rosa.

Secondo quanto riferisce TMW, già entro questa sera andrà in scena un incontro fra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per chiarire le mosse da mettere a segno nei prossimi giorni di calciomercato.

Sarri vuole chiarezza sui nuovi calciatori e sui rinnovi

La Lazio vuole migliorare la rosa di Maurizio Sarri ma tra il tecnico e Claudio Lotito c’è bisogno di chiarezza per definire bene le mosse da mettere a segno e chiudere i primi affari in entrata.

Tra l’allenatore e il presidente ci sono delle divergenze sui nomi da acquistare ma poi il tecnico vuole anche capire come ci si muoverà sui rinnovi dei contratti. Luis Alberto e Zaccagni sono ancora in attesa di incontrare il presidente e mettere nero su bianco. Non sono da escludere clamorosi ribaltoni.