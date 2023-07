Calciomercato, colpo Mahrez: è fatta, l’annuncio di Sky

Colpo di scena su Mahrez, accordo con il Manchester City per il trasferimento immediato dell’algerino al suo nuovo club.

Dopo aver vinto la Premier League sia con il Leicester che col Manchester City, ha vissuto un altro importante tassello con la Champions League ottenuta nella finale di Istanbul, a discapito dell’Inter.

Nel futuro di Mahrez, le ipotesi legate alla Serie A. Oggi, a Sky Sport, hanno rivelato quello che è l’accordo sul quale si stava lavorando nei giorni scorsi tra le parti, con la decisione di non partire per la tournée con il Manchester City, proprio a causa di quello che diventerà presto un colpo ufficiale, nel nome del talento algerino.

Calciomercato, ecco Mahrez: l’annuncio di Sky

C’è l’annuncio sull’accordo trovato con Mahrez, per il gran colpo di calciomercato legato all’addio dal Manchester City.

Il club britannico punterà su altro, come più volte espresso allo stesso giocatore algerino che, nel proprio futuro, non vedrà appunto come protagonista lo stesso Mahrez.

Il Manchester City avrebbe già trovato un accordo con il club che lo accoglierà nella sua nuova esperienza, salutando definitivamente l’Inghilterra dopo le esperienze vissute tra Leicester e Manchester City. Sulla base dell’accordo ci sarebbe una cifra già stabilita per il trasferimento di Mahrez all’Al-Ahli, club dell’Arabia Saudita che lo avrà come nuova stella della società.

Calciomercato, ecco Mahrez: il costo dell’operazione in Arabia Saudita

Secondo quanto riferito dall’emittente satellitare, il Manchester City avrebbe dunque trovato un accordo con l’Al-Ahli per il trasferimento di Mahrez in Arabia Saudita.

Stando a quelle che sono le cifre, risulterebbe essere protagonista, lo stesso esterno algerino, di un affare da 35 milioni di euro. Il calciatore, che piaceva anche al Milan e alla Juventus in Italia, vivrà il suo futuro lontano dal calcio europeo, dopo aver vinto la Champions League. Giocherà in Arabia Saudita.

Ultime su Mahrez: giocherà in Arabia Saudita, ecco i suoi compagni di squadra

Sono diversi i calciatori che si stanno spostando in Arabia Saudita, arricchendo qualitativamente il campionato della Saudi Pro League. Secondo quello che è l’ultimo affare legato appunto a Mahrez verso l’Al-Ahli, il team si completerà con il talento algerino in un club già di ottimo livello. Perché tra le candidate a vincere c’è appunto lo stesso club che sta prendendo Mahrez, che si aggregherà ad altri compagni di squadra di livello enorme. Raggiungerà altri due partenti dalla Premier League, che sono gli “ex rivali” Mendy e Roberto Firmino, rispettivamente ex Chelsea e Liverpool.