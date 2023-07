Bonucci dopo Cuadrado: il trasferimento all’Inter prende quota

Dopo l’accordo raggiunto con Juan Cuadrado, l’Inter starebbe seriamente pensando anche a Leonardo Bonucci.

Juan Cuadrado è atterrato ieri sera a Milano e oggi è atteso alla Pinetina per le visite mediche. Superato questo passaggio formale, il colombiano potrà firmare il suo contratto di un anno con l’Inter. Cuadrado ha lasciato qualche settimana fa la Juventus dopo otto stagioni in maglia bianconera. La Signora, infatti, non ha rinnovato il contratto dell’esterno della Nazionale colombiana, pertanto le strade si sono divise.

Tuttavia, nessun tifoso juventino poteva aspettarsi di ritrovare Cuadrado in nerazzurro dopo nemmeno 20 giorni. L’intesa tra l’Inter e l’ex Fiorentina e Lecce ha scatenato il web, con tanti tifosi bianconeri che hanno voluto esprimere il proprio disappunto nei confronti del colombiano per aver scelto proprio gli acerrimi rivali.

Ma non è tutto, perché anche tanti tifosi interisti non hanno preso bene l’arrivo di Cuadrado, spesso criticato dal popolo della Beneamata per qualche simulazione di troppo e per aver scatenato delle risse durante alcuni recenti Juve-Inter. Una delegazione della Curva Nord ha anche chiesto alla società di poter avere un confronto con il giocatore per spiegargli “i valori dell’interismo“.

Clamoroso, anche Bonucci va all’Inter: tifosi spiazzati

Cuadrado è comunque considerato un bel colpo da parte di Marotta, dato che il valore del giocatore – nonostante i suoi 35 anni – non è in discussione. Più di qualcuno ha suggerito sui social che l’Inter, a questo punto, potrebbe anche tuffarsi su Bonucci, dato che la Juventus ha fatto sapere al difensore che non rientra più nei progetti futuri del club. Quella che sembrava solo una battuta, però, nelle ultime ore sta diventando un’ipotesi concreta.

I bookmakers, infatti, hanno abbassato drasticamente la quota di un eventuale trasferimento di Bonucci a Milano sponda nerazzurra. Al momento, infatti, il passaggio del difensore della Nazionale italiana all’Inter viene dato a 4,00. Probabilmente nella quota influisce molto il temperamento di Bonucci, che ha spesso dimostrato di essere una persona molto orgogliosa.

In tanti ricorderanno quanto accaduto nel 2017, dopo la finale persa a Cardiff, con il numero 19 che scelse di lasciare la Juve – specialmente per incomprensioni con Allegri – e tentare una nuova avventura al Milan (dove divenne anche capitano, ndr). Un addio che però durò solo una stagione, dato che l’estate successiva Bonucci tornò sui suoi passi e fece rientro alla Continassa. Ora, però, la storia potrebbe ripetersi. Il difensore di Viterbo avrebbe voluto chiudere la carriera alla Juve e non ha certamente gradito la scelta di Madama di metterlo fuori rosa. Chissà che Bonucci non decida di fare come Cuadrado…