Calciomercato Juventus: Giuntoli ha deciso, svelato il suo futuro

Ci sono delle novità di calciomercato riguardo la Juventus. C’è l’annuncio sul futuro del calciatore: Giuntoli ha preso una decisione molto importante.

Giornata di presentazione ieri, in casa Juve, con la conferenza stampa di Cristiano Giuntoli che s’è presentato al popolo juventino. Il ds ha toccato vari argomenti affrontando anche il tema relativo al calciomercato. In particolar modo ha sorpreso la dichiarazione relativa al futuro del calciatore: ecco tutte le novità riguardo il suo destino, Giuntoli e lo staff tecnico hanno sciolto i dubbi in merito alla sua cessione.

Al di la delle varie indiscrezioni di calciomercato, trapelate nelle ultime settimane, Cristiano Giuntoli ha deciso di rivedere la posizione del giocatore della Juventus. Impegnato su più fronti, in questo momento il ds dei bianconeri dovrà attivarsi per smuovere il mercato in uscita della Vecchia Signora. L’obiettivo è mettere il bilancio in ordine con investimenti misurati ed anche sul fronte cessioni ci saranno delle novità a stretto giro.

Calciomercato Juventus: svolta sulle cessioni, come cambia il futuro del giocatore. La decisione di Giuntoli e Allegri

Venerdì mattina è prevista la partenza negli Usa per la Juventus che affronterà diverse amichevoli negli Stati Uniti. La prima contro il Barcellona, 22 luglio, la seconda contro il Milan, 27 luglio, ed infine contro il Real Madrid, 2 agosto.

A questa tourneè parteciperanno anche tanti giovani, presenti nell’organico bianconero. A sorpresa, ci sarà anche un calciatore che fino a qualche tempo era considerato cedibile. La società ha decido di puntare su di lui facendolo rientrare nel progetto tecnico.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha deciso di ripescare McKennie. Il centrocampista statunitense, rientrato dal prestito al Leeds, fa parte della rosa dei bianconeri. Resta sul mercato ma a differenza di Bonucci, Arthur, Zakaria e Pjaca, Weston si allena con la prima squadra e parteciperà anche al ritiro negli Stati Uniti.

Calciomercato: Mckennie resta alla Juventus? Ultime notizie

Lunedì è tornato in Italia per effettuare le visite mediche con la Juventus. Mckennie ha iniziato il ritiro con la prima squadra. Al netto delle indiscrezioni, la società ha deciso di putare su di lui per la prossima ragione. Una scelta dettata da ragioni tecniche e commerciali. Mckennie, infatti, sarà utile alla Juventus nella tourneè negli Stati Uniti essendo il centrocampista uno dei puti fermi della nazionale a stelle e strisce. Inoltre, potrà trovare il suo spazio all’interno della rosa considerando le condizioni fisiche non proprio ottimali di Pogba. Ovviamente, in caso di offerte importanti la Juventus prenderà in considerazione la sua eventuale cessioni ma per il momento rientra nei piani di Allegri che saprà sfruttarlo nel migliore dei modi.