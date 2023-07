Calciomercato, dai bianconeri ai bianconeri: beffa Pereyra per l’Inter

Roberto Pereyra lascerà l’Udinese a parametro zero per firmare un altro accordo: beffa per l’Inter che stava trattando con l’agente.

Il calciomercato dei nerazzurri ha subìto un’accelerata importante nell’ultimo mese e le prossime settimane saranno decisive per la costruzione dello scheletro principale che andrà a costituire la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno decidendo con quali calciatori approfondire i discorsi e poi avviare le trattative con i club.

Tra i nomi che piacciono all’Inter c’è anche il profilo di Roberto Pereyra dell’Udinese. Il jolly del centrocampo bianconero può giocare sia da mezz’ala che da trequartista puro e farebbe comodo a Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, obiettivo Pereyra: le ultime

L’Inter sta cercando un nuovo obiettivo a centrocampo per migliorare la rosa di Simone Inzaghi. Nelle idee di Marotta e Ausilio ci sono anche nomi che possono arrivare a parametro zero per evitare di spendere cifre importanti in ruoli in cui non andranno acquistati i titolari.

Roberto Pereyra è da settimane un target dell’Inter per il centrocampo nerazzurro ma ora l’obiettivo sta diventando molto complicato. Il centrocampista argentino è considerato un nome importante per esperienza in Serie A e qualità che gli permettono di giocare da jolly in tutte le zone del centrocampo.

Pereyra all’Inter sembra un obiettivo che sta sfumando. Il suo agente, Federico Pastorello, sta parlando anche con altri club e presto potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto.

Inter, sfuma Pereyra: va dai bianconeri

Roberto Pereyra sfuma per l’Inter. Il club nerazzurro si sta concentrando su altri obiettivi che la dirigenza reputa primari e può veder sfuggire l’accordo con l’ormai ex Udinese. Ha maturato grande esperienza in Serie A e sarebbe un colpo d’oro anche per la squadra di Simone Inzaghi.

Pereyra ora è ad un passo dal Besiktas. Il centrocampista argentino può continuare in Turchia la sua esperienza. Secondo quanto riferisce Sports Digitale, c’è l’accordo tra Pereyra e il Besiktas per un contratto biennale con opzione per il terzo anno con il club turco.

E secondo il portale turco, Pereyra è atteso a Istanbul nelle prossime ore per svolgere il consueto iter delle visite mediche. L’Inter, dunque, resta alla finestra per il centrocampista ex Udinese e non firmerà a parametro zero. Simone Inzaghi dovrà cercare altri profili più interessanti da integrare in rosa.

Inter, niente Pereyra: tentazione Sensi da aggregato

Roberto Pereyra non firmerà con l’Inter. Il centrocampista argentino potrebbe anche completare la sua avventura da calciatori dopo i possibili 3 anni in Turchia.

E per l’Inter, ora, c’è la possibilità di puntare su Stefano Sensi. Non è da escludere che il centrocampista ex Sassuolo resterà in nerazzurro dopo le ultime esperienze in prestito tra Monza e Sampdoria.