Allegri contro Bonucci: è conflitto acceso, succederà lunedì

L’esclusione di Leonardo Bonucci dalla lista dei calciatori della Juventus è stata decisa da Massimiliano Allegri: ora è scontro aperto.

La nuova stagione della Juventus inizia con novità assolute, dalla dirigenza alla rosa. L’ingaggio di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna come direttori dell’area sportiva ha portato una ventata d’aria fresca che rivoluzionerà anche parte della rosa. I primi scossoni sono già arrivati, con Bonucci che è stato escluso dalla rosa 2023-24. Nella giornata di ieri è stata annunciata la clamorosa notizia e ci sono già importanti novità.

Bonucci contro Allegri è uno scontro che non finirà alla comunicazione della Juventus della giornata di ieri. L’ormai ex capitano bianconero non è soddisfatto del trattamento ricevuto e sta cercando soluzioni.

Juventus, scontro aperto tra Bonucci e Allegri

In casa Juventus si vive un momento molto complicato nella gestione della rosa. I bianconeri hanno deciso di ripartire ancora da Massimiliano Allegri che ha altri due anni di contratto e tutta la stima e la fiducia dalla società. L’anno scorso è stato difficilissimo per la gestione della rosa e dell’intera stagione, considerate le vicissitudini che hanno creato caos anche in Serie A e in Europa.

La prima mossa di Allegri per il 2023-24 è stata eliminare le figure che non riteneva più necessarie per lo spogliatoio della Juventus. A cominciare da Leonardo Bonucci che è passato dall’essere il capitano all’essere un volto di troppo.

Ora è scontro aperto tra Bonucci e Allegri, con l’ex capitano che non ha accettato volentieri la decisione del tecnico.

Bonucci si presenta alla Continassa da separato in casa

Leonardo Bonucci non ha accettato la decisione di Allegri. Il tecnico ha deciso di escluderlo dalla rosa del 2023-24 ma l’ex capitano bianconero non ha appreso con serenità la notizia né il modo con cui è stata comunicata. Ora si sta cercando una soluzione che vada bene a tutti e presto ci sarà un incontro per decidere il da farsi.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, nella giornata di lundì Leonardo Bonucci si presenterà comunque alla Continassa per allenarsi con i compagni di squadra. Nelle sue idee c’è un vertice con Allegri e la dirigenza per conoscere i motivi che hanno portato alla scelta di farlo fuori dalla rosa.

La decisione di Allegri sembra, però, irreversibile e difficilmente tornerà indietro: il tecnico vuole volti nuovi e nuovi leader da cui ripartire.

Quale futuro per Bonucci? Si è offerto in Serie A

L’addio di Bonucci alla Juventus sembra solo questione di ore. Il difensore classe ’87 dovrà decidere dove continuare la sua carriera e la prima decisione è già stata presa: non andrà in Arabia Saudita.

Bonucci vuole giocarsi l’Europeo da titolare e vuole continuare a giocare in Serie A. Si è offerto alla Roma e alla Lazio ma al momento non sembrano esserci spiragli di manovra.