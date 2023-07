Serie A: l’ex Inter resta in Italia, sta firmando con un altro club

Ultime notizie di mercato che riguardano il ritorno in Italia del giocatore che è pronto a firmare con un’altra società di Serie A. L’ex Inter è pronto ad iniziare la nuova avventura.

Il calciatore ha aspettato fino a questo momento tutte le varie strade che si sarebbero presentate, ma ha ora intenzione di non perdere altro tempo per rimettersi in forma ed essere subito pronto per la nuova stagione.

La sua volontà era quella di restare all’Inter, ma niente da fare. Perché il calciatore è stato messo da parte e quindi è libero di firmare con chi vuole.

Calciomercato Serie A: l’ex Inter sta firmando

Il mercato è sempre lì pronto a regalare soprese e notizie inaspettate. Ecco che allora nelle ultime ore ha preso quota la possibilità di firmare con una nuova squadra da parte di un ex giocatore dell’Inter che è stato messo da parte e fatto fuori. Ora ha trovato un nuovo accordo ed è pronto ad iniziare una nuova stagione.

Il giocatore è intenzionato a chiudere nelle prossime ore, saranno decisivi gli ultimi colloqui prima di andare poi ad ottenere la firma definitiva sul contratto. Perché la società vuole provare a chiudere l’affare nel giro delle prossime ore. Ora ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro del calciatore che sta definendo l’accordo con il suo nuovo club.

Danilo D’Ambrosio è veramente vicino a diventare il nuovo acquisto del Monza. Sarà il sesto rinforzo dell’ad Adriano Galliani che ha anticipato la concorrenza anche di altri club italiani, uno anche in particolare.

Monza: D’Ambrosio più vicino, Genoa beffato

Inserimento del Monza per lo svincolato Danilo D’Ambrosino che era vicino al Genoa. L’ex difensore dell’Inter ha accettato la proposta di Galliani di un anno di contratto con opzione per il secondo in caso di salvezza del club brianzolo.

Saranno decisive le prossime ore per definire gli ultimi dettagli dell’affare e ottenere la firma sul contratto di D’Ambrosio che sarà un nuovo giocatore del Monza. La destinazione migliore per il giocatore che non dovrà nemmeno spostarsi in vista della prossima stagione, ritroverà un amico ed ex collega come Raffaele Palladino che ha spinto per averlo.

Monza: D’Ambrosio resta a Milano

Danilo D’Ambrosio non lascerà la città di Milano dove vive con la propria famiglia. Perché firmando per il Monza il jolly di difesa avrà quindi l’occasione di restare a vivere dove già si trova da diversi anni, vista la distanza minima dalla città per cui andrà a giocare, dista circa 30 minuti dal centro di Milano. Anche per questo il Monza ha avuto una considerazione maggiore rispetto al Genoa.