Paola Di Benedetto, trasparenze piccanti: fan in visibilio

Bellissima come sempre Paola Di Benedetto. La modella ed influencer italiana fa impazzire i suoi fan con delle trasparenze piccanti.

Ci sono personaggi, nel mondo della moda e dello spettacolo, che sono rinomati per la loro bellezza e sensualità, che portano con orgoglio in tutte le proprie avventure professionali. Ma vi sono anche delle donne che sanno fare praticamente tutto e meritano il successo che vantano.

Quest’ultimo è il caso di Paola Di Benedetto. Ovvero la modella, conduttrice ed influencer veneta classe ’95, che ormai da anni è sulla cresta dell’onda tra programmi TV, grande attività social e molto altro. Una ragazza che, oltre a saper fare moltissime cose a livello professionale, è anche uno spettacolo della natura.

Non a caso si è fatta conoscere nei panni di Madre Natura nel programma di Paolo Bonolis Ciao Darwin. Ma il trampolino di lancio l’ha aiutata in maniera indelebile, tant’è che la Di Benedetto oggi è una professionista stimata in tutti gli ambiti.

Abito trasparente e relax a Formentera: l’estate perfetta di Paola Di Bendetto

Ovviamente al di là di tutta la stima professionale possibile, Paola Di Benedetto vanta un seguito di 1,7 milioni di follower. Molti dei quali sono soprattutto attratti dal suo fisico perfetto e dal suo viso angelico. Caratteristiche che la rendono una delle donne italiane più attraenti in circolazione.

La conferma è arrivata nell’ultimo post pubblicato. La bella Paola si gode le vacanze sotto al sole di Formentera, una delle isole delle Baleari spagnole, indossando un outfit molto intrigante. Vestitino bianco trasparente che mette in risalto il décolleté e le curve pazzesche della modella e conduttrice veneta. Un vero e proprio regalo per gli occhi dei suoi fan maschietti.

Paola Di Benedetto si riposa tra un impegno lavorativo e l’altro. Ex vincitrice del Grande Fratello Vip, la 28enne di Vicenza ha preso parte anche a diversi programmi di spessore, come il pre-show di X Factor su Sky oppure Mai dire Talk al fianco della Gialappa’s band. Ma è anche molto impegnata in radio, come speaker di punta di Radio Zeta e RTL.

Sentimentalmente invece è legata da poche settimane al calciatore Raoul Bellanova, terzino ex Inter e oggi al Torino. Non è il primo sportivo con cui Paola si fidanza: quando era giovanissima ebbe una storia con il calciatore del Vicenza Matteo Gentili, per poi iniziare una lunga relazione con Federico Rossi, cantante del duo Benji e Fede.