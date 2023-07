Calciomercato: niente Juve, David va in un’altra big

Jonathan David è finito nel mirino di una big di calciomercato e la Juventus rischia di essere beffata. Le ultime.

Jonathan David potrebbe lasciare il Lille in questa sessione di calciomercato e sono diverse le squadre nel mirino del giocatore canadese.

Nelle scorse ore si è parlato molto di Juventus, ma, secondo quanto riferito da fichajes.net, Jonathan David in questo calciomercato è finito nel mirino di un’altra big e i bianconeri potrebbero essere beffati. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine ci sarà o no la tanto attesa fumata bianca oppure i torinesi riusciranno ad avere la meglio in questa lotta.

Mercato: niente Juve, David firma per un’altra squadra

Jonathan David è ormai pronto ad iniziare una nuova avventura lontano dal Lille. Il canadese ha sicuramente voglia di fare un salto di qualità e sposare un progetto diverso da quello attuale per ambire a traguardi importanti. Naturalmente la strada è in salita e vedremo se alla fine ci sarà il trasferimento oppure no. Si tratta di possibilità da seguire con attenzione e per questo motivo non ci resta che aspettare la prossima settimana per avere un quadro molto più chiaro.

Stando ai giornali di questa mattina, la Juventus è pronta ad affondare il colpo per arrivare a David, ma ci sarebbe da battere la concorrenza del Bayern Monaco. I bavaresi potrebbero puntare sul canadese e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro di calciomercato molto più chiaro anche sul futuro del canadese.

La Juventus ci pensa e per questo motivo vedremo alla fine chi la spunterà. I bianconeri sono una possibilità da considerare almeno per il momento. Ma non sarà per nulla semplice riuscire ad avere la meglio sul Bayern Monaco. Ci attendiamo, quindi, un vero e proprio duello e per questo motivo nel giro di davvero poco tempo sono attese novità.

Ultime David: il Bayern Monaco è in vantaggio

Il Bayern Monaco è in vantaggio nella corsa a David in questo calciomercato. La Juventus ci pensa e per questo motivo ci attendiamo un vero e proprio duello di calciomercato per avere un quadro molto più chiaro e capire chi alla fine avrà la meglio.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del diretto interessato. I bavaresi sono in vantaggio, ma la Juventus non ha nessuna intenzione di mollare.