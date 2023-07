Calciomercato: colpo in Serie A, arriva il figlio di Cruz

In Serie A è pronto ad arrivare un nuovo bomber, si parla di un figlio d’arte di un giocatore che in passato ha fatto sognare e non poco i tifosi di varie squadre storiche italiane.

Dopo aver visto la carriera fatta dal padre ora il giocatore argentino spera di intraprendere la stessa carriera del padre e iniziare con l’approdare nel campionato italiano per svoltare la propria carriera.

Ci sono delle nuove notizie importanti riguardo quello che sarà il cambio di maglia del giocatore che si prepara alla svolta per capire come si potrebbe definire l’affare.

Calciomercato: Juan Manuel Cruz in Serie A

Juan Manuel Cruz, figlio d’arte dello storico ex giocatore el Jardinero Julio Cruz, è vicino a lasciare il Banfield e l’Argentina per approdare in Italia con un club di Serie A. Ci sono degli aggiornamenti importanti che riguardano quello che accadrà nei prossimi mesi per il giocatore pronto a svoltare definitivamente ora all’età di 24 anni, perché potrebbe avere un’occasione importante per mettersi in mostra in Italia.

Dopo aver giocato per anni in Argentina, nel suo paese, adesso per Juan Manuel Cruz c’è la possibilità di approdare in Europa per capire a che punto è della carriera. Per molti non sarebbe un giocatore ancora pronto, per altri potrebbe esaltarsi nel nostro campionato. Intanto, quello che è certo sono le notizie che arrivano riguardo un suo possibile approdo proprio in una squadra di Serie A che sta pensando di chiudere l’affare nel giro dei prossimi giorni.

Al momento non è ancora nulla definito, ma le parti sono sempre più vicine. Dopo che in passato c’è stato anche il Sassuolo che si è interessato, adesso, invece, per il figlio del grande Cruz c’è un’altra squadra che è pronta a lottare con l’obiettivo di restare in Serie A anche il prossimo anno.

Serie A: Juan Manuel Cruz al Verona

Secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è l’Hellas Verona che potrebbe chiudere l’acquisto e portare in Italia Juan Manuel Cruz, figlio d’arte del Jardinero che in passato ha vestito e segnato a raffica che le magli di Bologna, Inter e Lazio.

Ora il club scaligero spera di prendere il figlio e ottenere risultati almeno vicini a quelli che furono quelli del padre. Il giocatore ha un contratto in scadenza con il Banfield il 31 dicembre 2023. Per questo ora si prova a chiudere a Verona per Juan Manuel Cruz.