Calciomercato: Icardi torna in Serie A, scambio con una big

Si accende il calciomercato con il ritorno possibile in Serie A di Mauro Icardi, adesso è sempre più probabile che l’affare si chiuda e si va verso lo scambio con un giocatore di un top club.

Il giocatore è certo che lascerà il Paris Saint Germain ed è pronto ad una nuova sfida, per questo motivo si parla di quello che può accadere questa sessione di mercato col ritorno in Italia in un top club.

Il giocatore argentino e la sua famiglia vogliono tornare a vivere nel nostro paese e ora la trattativa sta prendendo il via in vista delle prossime settimane.

Calciomercato: Icardi di nuovo in Serie A

Mauro Icardi ha fatto sognare i tifosi dell’Inter in passato e in Italia ha lasciato un ricordo indelebile vincendo anche un paio di volte il titolo di capocannoniere del campionato di Serie A. Ora proprio di nuovo in questo campionato è pronto a rimettere piede, c’è una squadra che vuole prenderlo subito. In vista di quelle che saranno le prossime settimane che ci sono novità importanti di mercato che riguardano il futuro del giocatore, perché anche lo stesso club parigino è pronto a mandarlo via.

La carriera di Mauro Icardi potrebbe terminare in un top club di Serie A nei prossimi anni, ora è al centro del gossip riguardo il suo ritorno. Il giocatore che era diventato capitano dell’Inter in passato ed è poi andato via per vari problemi interni con società e spogliatoio che si sono venuti a creare. Adesso sembra pronto per poter giocare nuovamente in Italia dal prossimo anno.

C’è una squadra che è pronto a regalargli una chance in vista del futuro. Ci si aspetta qualcosa di importante adesso per le voci che iniziano a circolare. Perché si parla di quello che sarà un grande scambio di mercato che potrebbe determinare quello che accadrà in vista del futuro il passaggio di Icardi in Serie A.

Juventus: Icardi in arrivo, scambio con Vlahovic al PSG

Secondo le ultime notizie che arrivano, il giocatore che ha appena vinto la scorsa stagione il campionato con il Galatasaray diventando determinante con i suoi 22 gol stagionali in 24 presenze, ora è pronto ad una nuova sfida. La Juventus vuole Icardi e può partire la trattativa con Vlahovic al PSG.

Saranno giorni intensi per Icardi alla Juventus con uno scambio che porterebbe Vlahovic al PSG. Come riportato anche dal portale Onefootball, ora ci siamo per la chiusura.

Juve: la decisione di Icardi

Icardi prende tempo perché vuole davvero tornare in Italia protagonista e la Juventus può essere l’occasione giusta. Già più volte in passato è stato accostato ai bianconeri e ora bisogna capire come risolvere il suo alto ingaggio da 8 milioni a stagione.