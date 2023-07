Calciomercato, stanno prendendo De Gea: sarà il nuovo portiere

Dopo anni a difesa della porta del Manchester United, David De Gea è attualmente svincolato ed alla ricerca di una nuova avventura in carriera, che stando alle ultime notizie di calciomercato parrebbe imminente.

Il portiere spagnolo, infatti, nonostante le ultime complicate stagioni in maglia Red Evils dove ha regalato prestazioni altalenanti, è un profilo comunque seguito e desiderato da mezza Europa, data la sua leadership ed esperienza internazionale.

L’intenzione di De Gea, però, dopo più di 10 anni in quel di Old Trafford, era quella di rimanere al Manchester United e continuare a scrivere pagine importanti della sua e della storia dei Red Evils, ma i matrimoni si fanno in due, ed a quanto pare dall’altra parte non c’era la stessa volontà. C’è ora la necessità di rialzare la testa, dimenticare il passato ed andare avanti, e De Gea sarebbe deciso a farlo accettando l’ultima proposta che gli è stata recapitata da parte di un top club europeo, alla spasmodica ricerca di un nuovo portiere in questo calciomercato.

Calciomercato, arriva De Gea fra i pali: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di David De Gea in questo calciomercato, che è attualmente alla ricerca di una nuova avventura in carriera dopo aver concluso quella lunga ed entusiasmante al Manchester United.

Il portiere spagnolo non è più quello di un tempo, e le ultime altalenanti stagioni lo hanno dimostrato, ma quest’estate si è generato un via vai di portieri che vedono inevitabilmente protagonista anche l’ex Atletico Madrid, ora per l’appunto svincolato. Stando alle ultime notizie, infatti, complice l’imminente addio dell’estremo difensore della formazione titolare, la big d’Europa avrebbe iniziato a guardarsi attorno per capire con chi andare a completare e sostituire la griglia dei portieri per l’appunto, vedendosi accostati negli ultimi giorni tantissimi e diversi nomi. A quanto pare, però, la scelta darebbe ricaduta proprio su David De Gea per il quale, stando alle ultime notizie, si potrebbe aggrondare il colpo decisivo già nelle prossime ore.

Secondo fichajes.net, dunque, l’ex Manchester United potrebbe diventare il nuovo portiere del Siviglia in questo calciomercato, ancora incerto sul futuro di Bounou.

Scambio fra i pali a Siviglia: via Bounou in De Gea

Al Ramón Sánchez Pizjuán quest’estate potrebbe andare in scena un importante passaggio di consegne per quanto riguarda la porta, visto che Yassine Bounou potrebbe essere sostituto da David De Gea in questo calciomercato.

Svincolatosi da poco dal Manchester United, infatti, il portiere spagnolo rappresenta essere per il Siviglia la principale soluzione per andare a sostituire il marocchino in caso di cessione -visto il forte pressing di PSG e Bayern Monaco.

Ovviamente prima che possa nascere qualcosa di concreto fra le parti, bisognerebbe definire per l’appunto l’uscita di Bounou, ma quasi a volersi anticipare il Siviglia avrebbe anche già allacciato i primi contatti con l’entourage di De Gea, che rappresenterebbe essere una vera e propria opportunità, dato che non c’è bisogno di pagare il suo cartellino.

De Gea-Siviglia, c’è il sì del portiere: disposto a tutto pur di tornare in Spagna

A quanto pare David De Gea avrebbe già dato il suo okay al Siviglia in questo calciomercato. A confermarlo è stato Fichajes.net che, fra le altre cose, ha anche svelato come il portiere spagnolo sia disposto a ridursi di tanto l’ingaggio, che ammontava a ben 19 milioni di sterline allo United, pur di tornare a giocare in patria.

Al momento, dunque, il futuro di David De Gea pare essere al Siviglia, ma il calciomercato è ricco di sorprese e tutto potrebbe accadere, anche perché sono diverse le big d’Europa alla ricerca di un nuovo estremo difensore, come ad esempio l’Inter. Staremo a vedere.