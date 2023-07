Colpo Singo per una big: rimane in Serie A, arriva in uno scambio

Wilfried Singo è sicuramente uno dei profili più interessanti della Serie A, e stando alle ultime notizie sarebbe pronto a compiere un importante salto di qualità in carriera in questo calciomercato.

L’esterno ivoriano del Torino, infatti, dopo essere cresciuto sotto la guida di Ivan Juric, sarebbe finito nel minino di una big di Serie A, che in questi giorni starebbe insistendo con i granata per riuscire a mettere a disposizione del mister proprio Singo, indicato essere il profilo ideale col quale fa fare il salto di qualità alla fascia destra della squadra.

Questa rappresenta essere un’opportunità irripetibile per il ragazzo, ed Urbano Cairo è pronto ad accontentarlo solo se, però, verranno di conseguenza soddisfatte le sue di richieste, economiche e non. Per questo le parti si sono messe a lavoro e sono ad oggi in costante contatto per trovare un accordo, con Singo che potrebbe essere inserito in una clamorosa operazione di scambio, stando alle ultime notizie.

Calciomercato, colpo sulla fascia: arriva Singo

Wilfried Singo è uno dei nomi più chiacchierati di questo calciomercato, anche perché sull’esterno di centrocampo del Torino si sarebbe posata l’attenzione di diverse squadre, ma più in particolare di una big di Serie A.

La società in questione avrebbe già da tempo mostrato il suo interesse nei confronti del giocatore ivoriano, che rappresenta essere il profilo ideale col quale andare a fare il salto di qualità in quella di zona di campo nella prossima stagione. Essendo comunque un giocatore di un certo livello, Singo è stato accostato a diverse squadre nel corso di queste settimane, italiane e non, ma a quanto pare la destinazione più accreditata per il granata sarebbe proprio la big di Serie A, che oramai è quasi più di una settimane che è in costante contatto col Torino per cercare di riuscire a trovare un accordo per il trasferimento di Singo.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan continua a spingere per l’ivoriano, che potrebbe sbarcare in rossonero in questo calciomercato in un’operazione di scambio che vedrebbe coinvolto uno dei fedelissimi di Stefano Pioli.

Milan, scambio col Torino per Singo: cifre e dettagli

Il Milan vuole Wilfried Singo, e questa cosa oramai la si è capita già da un paio di settimane. Trattare col Torino, però, non è mai semplice, peggio ancora in questo caso visto che è direttamente coinvolto uno dei titolarissimi della formazione di Ivan Juric.

Stando alle ultime notizie, però, il ragazzo avrebbe espresso la sua volontà di trasferirsi in rossonero, e per evitare di avere in rosa un giocatore scontento Cairo sarebbe disposto a cederlo, ma solo alle sue condizioni. Il presidente del Torino parte infatti da una valutazione di 20 milioni di euro per Singo, ma a quanto pare il Milan starebbe insistendo per uno scambio con Messias più un conguaglio economico che non superi gli 8 milioni di euro.

Una soluzione, questa, che intriga e non poco i granata, visto e considerato che mister Juric ha palesato il suo gradimento nei confronti del brasiliano del Milan per ricostruire la sua trequarti. Staremo a vedere come si evolveranno le questioni nei prossimi giorni, con questa ipotesi di scambio che, però, prende sempre più quota.

Asse Milan-Torino calda: Juric ha chiesto un giocatore a Pioli

Mentre Pioli ha chiesto Singo a Juric, il tecnico croato a chiesto a quello rossonero un suo pupillo: Tommaso Pobega. Sotto la guida del tecnico granata, infatti, il centrocampista italiano ha fatto la sua miglior stagione in carriera, ma la risposta del Milan è stata categoria, no. I rossoneri puntano infatti tanto sul prodotto della loro primavera, non solo per una questione di liste, ma anche perché qualora si dovesse passare al 4-3-3, da mezz’ala di sinistra Pobega potrebbe dare una discreta mano a Stefano Pioli.