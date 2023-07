Juve, destinazione clamorosa per Bonucci: lo vuole l’ex

Leonardo Bonucci è stato messo alla porta dalla Juventus e dovrà pertanto trovarsi un’altra squadra: ecco dove potrebbe finire.

La notizia è arrivata all’improvviso ma non ha colto di sorpresa i tanti tifosi bianconeri che avevano già capito che qualcosa stava bollendo in pentola. La Juventus ha infatti comunicato a Leonardo Bonucci che non rientra più nei piani della società. Pertanto il difensore di Viterbo lascerà i bianconeri dopo 12 stagioni, caratterizzate da tantissimi successi.

Circa un paio di mesi fa Bonucci aveva comunicato l’intenzione di lasciare il calcio nel 2024. Tutti immaginavano che il numero 19 avrebbe concluso la carriera con la maglia della Juventus, ma con il passare delle settimane sono cominciate a circolare voci che parlavano di altri possibili scenari. Bonucci, infatti, avrebbe chiesto di giocare con più continuità per guadagnarsi la convocazione di Roberto Mancini a Euro 2024. Il difensore avrebbe voluto chiudere la carriera da calciatore tentando di difendere lo straordinario titolo europeo conquistato nel 2021, anche grazie al suo gol in finale contro l’Inghilterra a Wembley.

Tuttavia, la società bianconera e anche Massimiliano Allegri hanno fatto chiaramente capire a Bonucci di non potersi considerare un titolare della nuova Juventus. Già nella scorsa stagione l’allenatore livornese ha quasi sempre puntato su Danilo, Bremer, Gatti e Alex Sandro per la propria difesa a 3.

Dove giocherà Bonucci? L’ultima idea è clamorosa

Inoltre, nella scelta della Juventus pesa anche l’ingaggio da 6,5 milioni di euro che il difensore viterbese continua a percepire. La nuova politica bianconera, pienamente sposata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, prevede tagli al monte stipendi e un rinnovamento della rosa. Va da sé che con questi obiettivi Bonucci non può rientrare nei progetti di Madama.

Ma allora cosa farà il difensore della Nazionale? La sua idea è sempre quella di trovare una squadra che gli garantisca un posto da titolare per giocarsi le sue chances di convocazione ai prossimi Europei. Nei giorni scorsi si era parlato di un tentativo da parte di Andrea Pirlo, neo tecnico della Sampdoria, ma l’idea di scendere in Serie B non sembra convincere molto Bonucci.

Nelle ultime ore è tuttavia emersa un’altra possibilità che invece troverebbe ampio gradimento nel giocatore. Si tratta della Lazio, che sarebbe disposta ad accogliere Bonucci ma solo se il calciatore accetterà di dimezzarsi l’ingaggio. La Juve sta proponendo il difensore a Sarri, che sarebbe ben felice di ritrovare Bonucci dopo l’esperienza in bianconero, culminata con la conquista dello scudetto. L’impressione degli esperti di calciomercato è che la pista sia percorribile.