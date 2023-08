Ribaltone De Ketelaere: niente Atalanta, addio Serie A

Nelle ultime ore sembrava fosse cosa praticamente fatta l’approdo di Charles De Ketelaere all’Atalanta in questo calciomercato, ma a quanto pare il futuro del trequartista belga non dovrebbe essere in nerazzurro.

Stando alle ultime notizie, infatti, le trattative fra la Dea ed il Milan avrebbero subito una drastica frenata a causa dell’inserito di un altro club che avrebbe mostrato all’ultimo interesse nei confronti di De Ketelaere.

Le carte in tavola, dunque, sono state tutte d’un tratto stravolte, visto che ora il belga potrebbe una volta e per tutte declinare l’offerta dell’Atalanta e mettersi alle spalle la sua esperienza in Serie A andando a giocare in un altro dei top cinque campionati europei.

Calciomercato, ribaltone CDK: niente Dea, ecco chi lo vuole

Qui c’è il serio rischio che la faccenda relativa la futuro di Charles De Ketelaere possa diventare una telenovela, una di quelle che tengono banco nel corso di tutta la sessione. L’andazzo parrebbe essere quello giusto, anche perché nelle ultime ore sono state registrate importantissime novità in merito al trasferimento all’Atalanta del belga in questo calciomercato.

Fino a ieri sera l’impressione era che mancasse davvero solo il ‘sì’ del trequartista del Milan affinché quest’operazione potesse andare in porto, ma contro ogni pronostico le carte in tavola sarebbero state completamente sbaragliate dopo che un altro club ha mostrato in extremis interesse nei confronti di De Ketelaere. La questione rischia dunque ora di infittirsi notevolmente, con il belga che potrebbe prendersi altro tempo per riflettere e prendere una decisione definitiva in merito al suo futuro, anche perché la destinazione Atalanta non l’ha mai realmente convinto del tutto. Nel corso di queste settimane per l’ex Club Brugge si sono palesate diverse ipotesi interessanti, con la Dea che pareva essere quella più concreta, ma nelle ultime ore c’è stato, per l’appunto, l’interesse di un altro club che potrebbe addirittura portare via dalla Serie A Charles De Ketelaere.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da gazzetta.it, fra l’Atalanta ed il belga si sarebbe inserito in extremis il Fulham, pronto a sfruttare la sua importante disponibilità economica per convincere il Milan e beffare la Dea.

Calciomercato, fra la Dea e CDK spunta il Fulham: le ultime

Fra l’Atalanta e Charles De Ketelaere è spuntato dal nulla il Fulham. Sembrava essere davvero questione di giorni prima che il belga accettasse la Dea, ma l’inserimento dei Cottagers stravolge completamente le carte in tavola, soprattutto dalla prospettiva del Milan, visto che le intenzioni del club di Premier League soddisfarebbero ogni richiesta dei rossoneri.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Fulham sarebbe disposto ad acquistare a titolo definitivo Charles De Ketelaere dal Milan in questo calciomercato. Una formula, questa, che porterebbe i rossoneri a far venir meno la parola data con l’Atalanta, soprattutto se i Cottagers dovessero avvicinarsi, con l’inserimento anche di qualche bonus, ai 27 milioni di euro chiesti dal Diavolo.

Calciomercato: il Fulham spera, ma CDK si avvicina alla Dea

Con questo inserimento last minute il Fulham spera di poter soffiare all’Atalanta Charles De Ketelaere, ma la realtà dei fatti è che il belga sia sempre più vicino a vestire la maglia della Dea in questo calciomercato. Stando a TMW, infatti, nel corso della giornata di oggi andrà in scena un nuovo incontro fra gli agenti del ragazzo e la dirigenza bergamasca per strappare il definitivo ‘sì’ dell’ex Brugge. Sensazioni positive.