Club escluso dal campionato, ricorso a giorni: i tifosi sperano

Negli scorsi giorni è arrivata la decisione del TAR che ha spezzato completamente le gambe al club, visto che è stato nuovamente escluso dal prossimo campionato di categoria.

Questo, però, non incide più di tanto sull’umore della società che, senza demordere, è pronta a tutto pur di far valere la propria posizione nei confronti di questa decisione presa dal Tribunale. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, è atteso a giorni il nuovo ricorso da parte del club, che spera di risolvere al più presto questa situazione anche per programmare al meglio la prossima stagione.

Nel frattempo i tifosi sono dalla parte della propria società, e sperano che il tutto possano risolversi per il meglio.

Ricorso a giorni per l’esclusione dal campionato: le ultime

Con la recente decisione del TAR si credeva che finalmente fosse stata definitiva una volta e per tutte la griglia di partenza per il prossimo campionato di categoria, ma la realtà dei fatti è che in realtà la faccenda non pare essersi ancora del tutto conclusa. Quanto deciso dal Tribunale ha suscitato il malcontento di una società in particolare, che a quanto pare sarebbe pronta a prendere nuovamente in mano la situazione per far valere la propria posizione rispetto all’esclusione dal prossimo campionato.

Ciò significa che questa telenovela deve ancora ufficialmente giungere al termine, anche perché le prossime settimane potranno risultare essere decisive soprattutto per il futuro sportivo del club, che farà di tutto pur di riconquistare la categoria che le compete.

Ed è per questo che, stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, è questioni di giorni prima che il Perugia presenti nuovamente ricorso al TAR dopo la “bocciatura” subita che ha spedito il club umbro nel cosiddetto inferno della Serie C.

Perugia, a breve il ricorso al TAR: ecco quando

Il TAR ha relegato il Perugia all’inferno della Serie C, ma Massimiliano Santopadre non ha alcuna intenzione di mollare. Come più volte ribadito dallo stesso dirigente biancorosso, il club umbro farà di tutto pur di tornare in Serie B, ed è dunque scontato il prossimo ricorso al Consiglio di Stato per contrastare la decisione presa dal Tribunale negli scorsi giorni.

Prima di farlo, però, il Perugia ha da che aspettare qualche giorno, visto che per redigere il ricorso c’è bisogno di attendere le motivazioni della scelta che arriveranno fra alcuni giorni.

Ricorso Perugia: i tifosi sperano ma sono divisi

I tifosi del Perugia sperano che l’ennesimo ricorso del club possa dargli ragione, ma al momento la piazza umbra è fortemente divisa. Da un lato c’è infatti chi spinge per riottenere la Serie B, aggrappandosi dunque all’ultimo verdetto, dall’altro, invece, c’è chi invita la società a programmare al meglio la prossima stagione di Serie C, costruendo una squadra all’altezza che possa immediatamente conquistare la promozione. Vedremo nei prossimi giorni quale delle sue fazioni sarà accontenta.