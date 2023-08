Napoli: non solo Kvara, altra tegola per Garcia

L’inizio del campionato del Napoli è sempre più vicino e per Rudi Garcia non arrivano buone notizie. C’è uno stop improvviso.

Mancano ormai due settimane all’inizio ufficiale della stagione e per molte squadre è arrivato il momento di dare il via alla preparazione più soft. Dall’infermeria, però, non ci sono buone notizie per il Napoli di Rudi Garcia.

Nelle scorse ore si è fermato Kvaratskhelia, ma c’è un altro infortunio che preoccupa Napoli e anche Rudi Garcia. Le tempistiche del rientro saranno fissate nei prossimi giorni, ma sicuramente non si tratta di una buona notizia per tecnico dei partenopei, voglioso di arrivare alla sfida contro il Frosinone nel migliore dei modi.

Napoli: brutte notizie per Rudi Garcia, c’è un nuovo infortunio

La preparazione estiva non ha sicuramente dato particolari problemi al Napoli, ma in questi ultimi giorni ci sono dei piccoli intoppi che preoccupano (e non poco) i partenopei. Come detto in precedenza, lo stop improvviso di Kvaratskhelia è stata una notizia non accolta bene dai tifosi azzurri. Per il momento non si hanno certezze sui tempi di recupero, ma per lui la partita di esordio contro il Frosinone è in forte dubbio.

Prima sfida di campionato che potrebbe vedere anche l’assenza di Anguissa. Come riportato dal sito dei partenopei nel consueto report, il centrocampista del Napoli ha accusato un risentimento muscolare alla gamba destra e nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro della situazione. Il tempo per rientrare in gruppo prima dell’esordio è davvero limitato e alla fine Garcia potrebbe decidere di non rischiarlo.

Le valutazioni saranno fatte solamente a ridosso della partita. Molto probabilmente il giocatore andrà in panchina per non rischiare una ricaduta, ma siamo ad inizio stagione e non possiamo escludere nulla considerando che non si hanno ancora delle certezze sui tempi di recupero di uno dei pilastri di questo Napoli.

Infortunio Anguissa: Frosinone a rischio

L’infortunio mette Anguissa a forte rischio per la partita contro il Frosinone. Non sicuramente una buona notizia per Rudi Garcia visto che, almeno la scorsa stagione, il sostituto del centrocampista era Ndombele, ritornato al Tottenham e ancora non sostituito.

Quasi certamente arretrerà Elmas in quel ruolo, ma la notizia dell’infortunio non è assolutamente positiva per il Napoli. Si cercherà di recuperarlo, ma le sensazioni in questo momento non sono assolutamente positive.