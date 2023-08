Serie A: maxi offerta dalla Turchia, il club si è deciso

Il centrocampista potrebbe lasciare la città di Milano in questa sessione di calciomercato. Perché adesso si è fatto sotto il club turco che vuole concludere l’operazione per il suo trasferimento.

Decisive le prossime ore per capire come andrà a finire la trattativa in vista delle ultime settimane di mercato di agosto che possono essere la svolta della stagione che sta per iniziare.

In arrivo importanti notizie che riguardano proprio questo affare con l’asse Italia Turchia che potrebbe portare nuovi introiti alla società milanese e anche un investimento importante da fare per i turchi.

Calciomercato Serie A: il calciatore può finire in Turchia

Il calciatore sta valutando tutti gli aspetti, perché ormai a quasi 30 anni potrebbe decidere anche di andare altrove per chiudere la carriera in un paese che sarebbe intenzionato a ricoprirlo d’oro per gli ultimi anni di possibili alti livelli da giocatore. Adesso ci sono novità di mercato che riguardano proprio quello che può accadere da un momento all’altro con la società che dovrà prendere una scelta.

Il giocatore si trova bene a Milano e potrebbe continuare a giocarci per altri anni visto il suo contratto in scadenza nel 2025. Un’offerta importante però potrebbe portare il giocatore a lasciare la Serie A per andare a giocare in Turchia, perché le cifre di cui si parla sono davvero importanti.

Fenerbahce: offerta per Krunic, la risposta del Milan

AL momento sembra esserci un muro da parte del Milan per la vendita di Krunic al Fenerbahce. Il club turco ha presentato l’offerta al giocatore che accetterebbe subito, ma c’è un problema di accordo con i rossoneri vista l’ampia distanza tra domanda e offerta che al momento non permette la chiusura dell’accordo.

Al momento l’offerta arrivata dal Fenerbahce per Rade Krunic al Milan è di 5 milioni di euro, troppo bassa per i rossoneri che ne vogliono almeno 15 di milioni. Una situazione quindi di stallo perché Pioli considera Rade un’alternativa davvero importante e soltanto nelle prossime settimane si può sbloccare l’affare se dovesse arrivare qualche rilancio dalla Turchia.

Milan: Krunic può spingere per il Fenerbahce

Potrebbe essere decisivo proprio Rade Krunic per un trasferimento al Fenerbahce. Perché il centrocampista potrebbe andare dal Milan per convincerlo ad un trasferimento in Turchia, visto che al momento sembrerebbe abbastanza attratto dallo stipendio che gli verrebbe garantito dai turchi.

Si parla di 3 milioni e mezzo a stagione. Una cifra davvero elevata verso fine carriera rispetto l’ingaggio attuale che è tre volte inferiore con il Milan. Ore decisive per capire che deciderà Krunic sulla scelta del Fenerbahce.